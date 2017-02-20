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  3. Ombudsman Komitesi, 3 Ombudsman raporunu karara bağladı
Ombudsman Komitesi, 3 Ombudsman raporunu karara bağladı

Ombudsman Komitesi, 3 Ombudsman raporunu karara bağladı

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Esat Ergün Serdaroğlu başkanlığında toplandı.

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Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Esat Ergün Serdaroğlu başkanlığında toplandı. Komite, gündeminde bulunan Ombudsman raporlarını görüştü ve 3 Ombudsman raporunu karara bağladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite toplantısına UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Esat Ergün Serdaroğlu, CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, UBP Milletvekili Ahmet Kaşif ve UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı

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