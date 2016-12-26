Ömer Ali Şahiner Trabzonspor'da iddiası
Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Ömer Ali Şahiner'in transferinin kısa sürede açıklanacağı ileri sürüldü
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Atiker Konyaspor'da gösterdiği performansla göz dolduran Ömer Ali Şahiner'in Trabzonspor'un devre arasında yapacağı transferlerden biri olduğu ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.
Trabzon Kulis'te yer alan habere göre bordo-mavililerin bu transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
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