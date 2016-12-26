Ömer Ali Şahiner Trabzonspor'da iddiası

Atiker Konyaspor'da gösterdiği performansla göz dolduran Ömer Ali Şahiner'in Trabzonspor'un devre arasında yapacağı transferlerden biri olduğu ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.

Trabzon Kulis'te yer alan habere göre bordo-mavililerin bu transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.