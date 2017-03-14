Omiru: "AB, Türkiye’ye yönelik tek ve güçlü bir mesaj vermeli"

Rum Meclisi eski Başkanı Yannakis Omiru, Avrupa Birliği (AB)’nin, Türkiye’ye yönelik tek ve güçlü bir mesaj vermesi gerektiğini ileri sürerek, AB’nin, katılım süreciyle ilgili herhangi bir yardımın dondurulmasının ötesinde, Türkiye’yle katılım diyaloğuna son vermesi gerektiğini iddia etti.

Fileleftheros’un haberine göre, Omiru yazılı açıklamasında, “Avrupa antlaşmalarına, aynı zamanda Avrupa hukuk kültürü değer ve ilkelerine gerçek anlamda saygı gösterene kadar, Türkiye’nin katılım yolu sürecinde olmasının mümkün olmadığını” öne sürdü.

Gazete, Rum siyasi partilerinin de dün yaptıkları açıklamalarla, Türkiye’de ve Ankara ile AB arasındaki ilişkilerde meydana gelen gelişmeleri yorumladıklarını yazdı.

Gazeteye göre DİKO açıklamasında, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Avrupa ilke ve değerlerine saygısızlık yaptığı zaman, Kıbrıs sorununun çözümünün Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir role ve söze sahip olmasını ortadan kaldırmaması halinde, (Erdoğan’ın) bunun aynısını Kıbrıs’ta da yapmaya tereddüt etmeyeceğini, herkesin anlaması gerektiğini” iddia etti.

Dayanışma Hareketi de açıklamasında, “Avrupa ülkelerinin, artık ikili ilişkilerinde dahi, Türkiye’nin gerçek yüzünü gördüklerini” ileri sürdü.

Ekologlar da yaptıkları açıklamada, Türkiye’nin AB üye ülkeleriyle olan sürekli anlaşmazlıklarının ve Türkiye anayasasında ileriye götürülen düzenlemelerin, AB’yi, katılım öncesi yardım mekanizmasındaki finansmanı dondurma konusunda ilerlemeye ittiğini ileri sürdü.

ELAM da açıklamasında, “Türkiye ile KKTC’nin bugünkü tutumunun, müzakerelerden ayrılmalarının ve bazı taleplerinin sağlanmasındaki ısrarlarının (güvenlik, veto, dönüşümlü başkanlık ve dört özgürlük), üçüncü şahıslarda uygun zemini bulduğunu” iddia etti.