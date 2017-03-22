Önce yağmur sonra da sıcak hava geliyor...

Bahar havasının hakim odluğu bölgede yarın yer yer yağmur, ardından yüksek basınç sisteminin etkisiyle hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Mart dönemini kapsayan raporundan derlenen bilgilere göre, yarın günün ilk saatleri yer yer yağmur var. Diğer günlerde açık ve az bulutlu hava hakim olacak; hava sıcaklığı da gündüz saatlerinde 22-25 derece dolaylarında seyredecek.