Önemli tanık Erkan Yılmaz konuştu

Gamze Pir Baykur

Geçitkale’de 3 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen ve 24 yaşındaki Arif Ummak’ın ölümüyle sonuçlanan iş kazası ile ilgili olarak “Adli Ölüm Tahkikatı” duruşmasına Mağusa Hukuk Mahkemesi’nde dün de devam edildi. Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu huzurunda görüşülen duruşmada İddia Makamı adına hazırda bulunan Savcı Serhan Bundak dünkü oturumda davanın önemli tanıklarından olan ve Arif Ummak ile ayni şirkette şoför olarak çalışan Erkan Yılmaz’ı dinletti. “Adli ölüm tahkikatı” duruşmasına devam edilmek üzere dava 24 Mart tarihine ertelendi. Ummak ailesi ise dava sonrası mahkeme önünde pankart açarak basın açıklması yaptı.

Yılmaz: “Maalesef ders almadık ve ayni hatayı yapmaya devam ediyoruz...”

Dünkü oturumda tanık olarak olayın ilk görgü tanığı olan Erkan Yılmaz dinletildi.

Yılmaz mahkemede verdiği şahadette olayın meydana geldiği gün yaşananları anlattı. Yılmaz, kaza günü Arif Ummak’ı tırda yüklü olan paletli parke taşlarını indirirken gördüğünü ve yanından kullanımındaki EY 210 plakalı araçla geçip aracı ileriye park ettikten sonra şirkete doğru yürüdüğünü anlattı. 10 yaşındaki kızının şirkette olduğunu ve parmağını kıstırdığı için ağladığını söyleyen Yılmaz, kızını alarak yemeğe gitmek için yürümeye başladığını ve o sırada Arif Ummak’ın kullandığı forklifin çalışır vaziyette olduğunu ancak Arif Ummak’ı orada göremediğini anlattı. Akabinde kızının kendisine “Baba Arif abi orada ne yapıyor?” diye sorması üzerine kızının gösterdiği yöne baktığını söyleyen Yılmaz, Arif Ummak’ı tır ile tır kapısının arasına sıkışmış vaziyette gördüğünü ifade etti. Yılmaz, kızına içeriye gidip ambulans çağırmalarını söylemesini istediğini ifade ederek, kendisinin de tırın sol kapısını açtığını, Arif Ummak’ın yüzünün mosmor olduğunu gördüğünü ve sağ elinin fren pedalında, aracın ise 3. Vitesinin içinde olduğunu anlattı. Arif Ummak’ın elini tuttuğunu daha sonra ise aracın vitesini boşa alarak el frenini çektiğini söyleyen Yılmaz, tır aracı çalıştırtığını anlattı. Yılmaz “Direk kapıyı bastırdı, kapı da Arif’i bastırdı” ifadelerini kullandı. Yılmaz, depoya mal indirme veya mal yükleme sırasında tırı halen daha ayni şekilde park etmeye devam ettiklerini söyleyerek “Maalesef ders almadık ve ayni hatayı yapmaya devam ediyoruz. Rahat çalışmak için tırı direğe yakın park etmeye devam ediyoruz” dedi.

Duruşmaya 27 Mart tarihinde devam edilecek...

Mağusa Hukuk Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu, “Adli Ölüm Tahkikatı” duruşmasına devam edilmek üzere davayı 24 Mart tarihine tehir etti.

Arif Ummak’ın annesi fenalık geçirdi...

Adli Ölüm Tahkikatı duruşması devam ederken mahkeme önünde bekleyen Arif Ummak’ın annesi Emine Ummak, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Emine Ummak, mahkeme önüne çağrılan sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Hastaneye kaldırılmak istenen anne Ummak ise hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek duruşmanın bitmesini bekledi.

Acılı aile suç duyurusunda bulundu...

Acılı aile olayın soruşturmasında görev alan ve makamlarını kötüye kullanarak suçluları korumaya çalıştıklarını iddia ettikleri 1 savcı ve 4 polis subayı aleyhinde KKTC Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Duruşmanın ardından mahkeme önünde pankart açan Ummak ailesi polisi göreve çağırdı. Aile adına basın açıklaması yapan Hüseyin Hallaçoğlu, Erkan Yılmaz’ın verdiği ifadelerinin senaryodan ibaret olduğunu ve 3 ifadesinin de bir biri ile çalişkili olduğunu söyledi. Tırın N.Ç. tarafından çalıştırıldığı ve Arif Ummak’ın müdahale etmek isterken sıkışıp hayatını kaybettiğini iddia eden Ummak ailesi, polise verilen ifadelerde de çelişkiler olduğunu ifade etti. Hallaçoğlu, sadece suç ve suçluların olmadığını belirterek “suça ortak olan ve örtmeye çalışan devlet görevlileri de vardır. Adaleti bozmaya çalışıp katilleri korumaya çalışıyorlar” dedi. Bu kişiler arasında rahatsız olan bir kişinin Hüseyin Ummak’a dava açtığını söyleyen Hallaçoğlu, Hüseyin Ummak’ı susturmaya çalıştıklarını ifade etti. Hallaçoğlu, artık bunun kamu davası olduğunu dile getirerek haklarını sonuna kadar arayacaklarını ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de gideceklerini belirtti.