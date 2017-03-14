Önlem alınmalı

Pelin Yükselay

Girne Karaoğlanoğlu'nda yaşayan 80 yaşındaki Zehra Nevzat, geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinde, komşusunun Rottweiler cinsi iki köpeğinin saldırısına uğradı. Nevzat, bu saldırıdan Beagle cinsi olan köpeği Buddy sayesinde kurtuldu. Sahibini kahramanca koruyan Buddy ise, aldığı yaralara dayanamayarak, veterinerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buddy’nin ölümü Nevzat ailesinde büyük üzüntü yarattı. Zehra Nevzat’a saldıran Rottweiler cinsi iki köpek, bölge halkının korkulu rüyası oldu.

Komşularının köpeklerinin ilk vukuatı olmadığını, daha önce de saldırgan tavırlar gösterdiğini kaydeden aile, köpeklerin bölgeden uzaklaştırılmasını istiyor...

80 yaşındaki Zehra Nevzat’ın torunu Ferza İnan Şahin olayla ilgili Diyalog muhabirine konuştu.

“Canımızı kaybettik”

Oldukça üzgün olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Şahin, ‘canımızı kaybettik’ dedi. Şahin, ‘ölen Buddy’nin yerinde anneannem de olabilirdi’ diyerek, yaşanan olaya isyan etti. Bu köpeklerin ilk vukuatları olmadığını, defalarca kendi taraflarına geçerek saldırgan hareketlerde bulunduklarını dile getiren Şahin, köpeklerin o bölgeden uzaklaştırılması gerektiğini kaydetti.

Köpeklerin ruhsatsız olarak o evde kaldıklarını da söyleyen Şahin, mahalle olarak köpeklerin o bölgeden uzaklaştırılması için imza topladıklarını, yetkililerin gerekli adımı atmalarını talep etti.