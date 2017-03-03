Özlem Çimendal

Ülkede yaşanan işçi ölümlerine kaza demenin doğru olmadığını, kazanın tüm önlemler alınmasına karşın ortaya çıkan bir durum olduğunu belirten Dev-İş Başkanı Hasan Felek, 10 gün içerisinde 1’i ölümlü olmak üzere 7 iş cinayeti yaşandığını vurguladı.

Felek, 110 bin işgücü nüfusu olan ve son 5 yılın verilerine göre yılda 8 işçi ölümünün gerçekleştiği KKTC’de bu oranın oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Ülkede son 10 gün içinde 1’i ölümlü olmak üzere 7 iş cinayeti ve kazası yaşandığına dikkat çeken Dev-İş Başkanı Hasan Felek, 110 bin işgücü nüfusu olan ve son 5 yılın verilerine göre yılda 8 işçi ölümünün gerçekleştiği KKTC’de bu oranın oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Felek, dünyada bu oranların % 0.1’lerde olduğunu kaydetti.

“Önlem alınmamış 17 metreden aşağı düştü”

Ülkede yaşanan işçi ölümlerine kaza demenin doğru olmadığını, kazanın tüm önlemler alınmasına karşın ortaya çıkan bir durum olduğunu belirten Dev-İş Başkanı Hasan Felek, ülkede son yaşanan işçi ölümünün ise çalışanın 17 metreden hiçbir güvenlik tedbiri olmadan aşağı düşmesi sonucu meydana geldiğine dikkat çekti. Felek, “Buna kaza dememiz mümkün değil” dedi.

“İşverenler para hırsı yüzünden çalışanların hayatını hiçe sayıyor”

İşverenlerin daha çok kar etme ve para kazanma hırsı amacıyla çalışanların hayatını hiçe sayarak önlem alması gereken yerlerde üzerine düşeni yapmadığının altını çizen Felek, “İşverenler daha fazla kar, daha fazla para kazanma hırsıyla işçi hayatına önem vermemektedir” şeklinde konuştu.

“Çalışma yaşamını denetlemesi gereken bakanlıktır, sorumludur”

Ülkede her geçen gün yaşanan işçi ölümlerine rağmen Çalışma Bakanlığı’nın talihsiz açıklamalarının hayret verici olduğuna da değinen Felek, “Bu kadar işçi ölmesine rağmen, ‘işyerlerini denetlersek hepsini kapamamız gerekir’ şeklinde talihsiz açıklamaları var. Bakanlığın görevi çalışma yaşamı ile ilgili kuralları denetlemektir. Denetleyerek, yasalara aykırı bir durum varsa uyaracak ve gerekli cezayı verecek. Bakanlığın görevi budur” ifadelerini kullandı.

“İş cinayetleri ve kazalar yoğun olarak inşaat sektöründe yaşanıyor”

İş kazaları olarak adlandırılan kazaların yoğun olarak yaşandığı sektörün inşaat sektörü olduğuna vurgu yapan Felek, “İnşaat sektörü örgütsüz ve yabancı işçiler. Bu yabancı işçiler için de daha farklı yöntemler izlenmesi gerektiği fikrindeyiz. Dil sorunları var, bunların aşılması gerekmektedir” dedi.

“Ya paket servisçiler ya da inşaat işçileri oldu”

Son 10 günde yaşanan iş kazalarının ya paket servisçiler ya da inşaat işçileri olduğunu, inşaatlardaki kazaların büyük çoğunluğunun yüksekten düşme şeklinde gerçekleştiğini anlatan Felek, “Bunların önleminin alınması çok da zor değil. Biraz bilgi biraz gayret ile bu işçilerin yaralanmasını dahi engelleyebilirler. Gerekli yasalar ve tüzükler uygulanırsa bunların hepsi mümkündür” ifadelerini kullandı.

“Ölüme verilen ceza 1 ya da 2 asgari ücret”

Ölümlü iş kazalarında işletmelere 1 ya da 2 asgari ücret ceza kesildiğine de değinen Felek, “İş kazalarında tutanaklar tutulur, işverenin mi yoksa çalışanın mı ihmalinden kaynaklandığı araştırılır. İşverenin hatalı bulunması durumunda 1 veya 2 asgari ücret ceza kesilir. Onun dışında ancak hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından açılan dava sonucu olay daha ileriye götürülebilir. İhmali bulunursa işverenin mahkemenin vereceği karar sonrasında bir tazminat ya da hapislik cezası verilebilir” diye konuştu.

“Gerekli yasa var, asıl problem uygulanmayışı”

KKTC’de işçi cinayetlerini ve iş kazalarını önlemek için gerekli yasaların mevcut olduğunu söyleyen Felek, “Bizdeki asıl problem var olan yasaların uygulanmaması ve bu uygulanmayan yasalardan doğan sonuçlardır. Sigorta yatırılmaz 1 asgari ücret, iş kazası olur 2 asgari ücret ceza kesilerek olay kapatılır. Birçok yasanın uygulanışında ciddi sıkıntı var” dedi.

“Yasalar işverenlerin lehine hazırlanıyor”

Ülkedeki çalışma hayatını düzenleyen yasaların hep işverenlerin lehine olacak şekilde düzenlendiğine dikkat çeken Felek, “Çalışanların lehine bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Yasalar var ama hep işverenlerin lehine olacak şekildedir. Çalışma Bakanlığı bu yasaları düzenleyerek, işçiyi de koruma altına almalıdır” diye konuştu.

“KKTC için son 5 yılda 8 işçi ölümü çok fazla”

110 bin işgücü nüfusu olan ve son 5 yılın verilerine göre yılda 8 işçi ölümünün gerçekleştiği KKTC’de bu oranın oldukça yüksek olduğunu ifade eden Felek, “Bu bizim için çok yüksek bir rakamdır. Dünyada bu rakam tedbirler alındıktan sonra yaşanan kazalarda %0.1’lerdedir” ifadelerini kullandı.