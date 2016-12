Önümüzdeki 10 yılın popüler meslekleri

Uygulama geliştiriciliği, pazar araştırma analistliği, sağlık servisleri yöneticiliği gibi alanlarda, ortalama yüzde 20’lik bir büyüme olacağı tahmin ediliyor.

Yaşlanan nüfus ve uzun yaşam süreleri sağlık alanlarını güçlendiriyor. Gelişen bilgisayar teknolojileri ise geleceğin mesleklerini şekillendiriyor. ABD merkezli iş ve finans dergisi Kiplinger, gelecek 10 yılda öne çıkacak meslekleri belirledi.

Hemşirelik

Dünya nüfusu ve yaşam süresi ortalamaları gün geçtikçe artıyor. Ülkelerde halk sağlığı politikaları iyileşiyor. Bu sayede bir önceki yüzyıla göre daha çok insan, sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Ortalama yaşam süresinin yüksek olduğu ABD gibi gelişmiş ülkelerde özellikle hemşirelik gibi sağlık alanlarının parlak geleceği dikkat çekiyor. 2015-2025 arasında bu meslekte yüzde 25.7’lik bir büyüme öngörülüyor. Kurulan yeni hastaneler, sağlık merkezleri, nitelikli hemşirelere iş fırsatı sunuyor.

Uygulama geliştiricisi

Uygulamalar artık hayatın her anında yanımızda. Mail mi atacaksınız, ya da kalp atış hızınızı mı merak ediyorsunuz? Mobil uygulamalar pazarı uçsuz bucaksız. Her ne kadar on binlerce uygulama yayınlanmış olsa da, daha atılacak çok adım var. Uygulama geliştiriciliğinin ABD’de 2015-2025 yılları arasında yaklaşık yüzde 23 büyümesi bekleniyor. Diğer tüm iş alanlarının ortalamasının yüzde 11 olduğunu düşündüğümüzde, bu mesleğin ne kadar büyük bir gelecek vadettiği görülebilir.

Bilgi güvenliği analisti

Kötü niyetli kişiler çevrimiçi dünyada büyük şirket ve kamu kuruluşlarının bilgilerini ele geçirebiliyor ya da şirket içindeki bilgisayar ağlarına zarar vererek milyonlarca liralık zarara neden olabiliyor. Bilgi güvenliği analistleri şirketlerin bilgisayar ağlarındaki güvenlik açıklarını belirlemek ve bunlar için önlemler almakla yükümlü. Bu meslek alanının ABD’de 2015-2025 arasında yüzde 30.9 oranında büyüme kaydedeceği düşünülüyor.

Fizyoterapist

Bilgisayar karşısında yaşıyor, hareket etmiyor ve sporla hiç ilgilenmiyorsanız, muhtemelen bir fizyoterapistin kapısını çalacaksınız demektir. Bu meslek alanı iyi bir kazanç ve büyüme oranı ile önümüzdeki 10 yıl daha revaçta olacak. ABD’de 2015-2025 arasında bu mesleğin yüzde 25.9 büyüyerek, daha fazla insana istihdam sağlayacağı tahmin ediliyor.

Tıbbi sonografi uzmanı

Ameliyattan korkuyor musunuz? O zaman tıbbi sonografi uzmanlarına çok şey borçlusunuz. Çünkü onlar iç organlarınızı dışarıdan hiçbir cerrahi müdahaleye başvurmadan inceleyebiliyor. Son yıllarda bu alandaki teknolojik gelişmelerle rahatsızlıklar çok daha hızlı ve net bir şekilde tespit edilebiliyor. Sonograf uzmanları, özellikle doğum öncesi kontrollerde büyük bir rol oynuyor. Bebeğin tüm gelişim süreçlerini inceliyor ve raporluyor. ABD’de bu mesleğin 2015-2025 arasında yüzde 33.3 oranında gelişme göstereceği tahmin ediliyor. Geleceğin meslekleri arasında hiçbir meslek alanı, tahmin edilen büyüme oranlarında tıbbi sonografi uzmanlığını yakalayamıyor.

Sağlık servisleri yöneticisi

Sağlık verilerinin derlenmesi ve analizinde büyük bir rol üstlenen sağlık servisleri yöneticileri, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olması konusunda hastane gibi kurumlarda kritik görevler üstleniyor. Ameliyathane, muayene odaları gibi tesislerin durumlarını denetliyor, hastanelerin bu alandaki ihtiyaçlarını belirleyerek, gerekli olanakların sağlanması için çalışıyor. Sağlık servisleri yöneticiliğinin artan yaşlı nüfus ve uzun yaşam süreleri nedeniyle 2015-2025 arasında yüzde 17.5 oranında büyüme göstermesi bekleniyor.

Pazar araştırma analisti

Özellikle son dönemde büyük verinin gelişimi ile bu alan büyük bir ivme kazandı. Pazar araştırma analisti, pazarlardaki artan rekabet alanlarını belirliyor. Müşteri davranışlarını analiz ediyor. Bunlara göre pazar koşullarındaki değişimleri değerlendirerek, şirketlere kârlarını artırmak için yol haritaları sunuyor. Pazar araştırma analistliğinin ABD’de 2015-2025 arasında en azından yüzde 28.2 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

Ağız ve hijyen uzmanı

Şekerli yiyecekler, kötü beslenme ve bakımsızlık dişlerimizi her an tehdit ediyor. Ağız ve hijyen uzmanları diş sağlığı için uygun beslenme ve ağız sağlığının sürdürülebilirliği konusunda hastalara özel beslenme programları belirliyor. Zaman zaman ağız sağlığı konusunda dokümantasyon hizmetlerinde de görev alıyorlar. Ayrıca kliniklerde dişlerin temizlenmesi, röntgen çekilmesi gibi görevleri de yerine getiriyorlar. Bu mesleğin ABD’de önümüzdeki 10 yılda yüzde 21.8’lik büyüme yaşayacağı düşünülüyor.

Operasyon araştırma analisti

İş dünyası daima daha iyisini; daha ucuz ve en hızlı şekilde yapma baskısı altında. Bu meslektekiler matematiksel ve analitik metotları kullanarak firmaların verimliliklerini geliştiriyor, daha az maliyetle kârlarını artırıyor. ABD’de operasyon araştırma analistliği alanının yüzde 23.2 gibi önemli bir büyüme oranını yakalayacağı tahmin ediliyor.

Bilgisayar sistem analisti

Artık kullandığımız telefondan kahve makinemize kadar her şey bilgisayarlaştı. Bilgisayar sistem analistleri çalıştıkları organizasyonların teknolojik ihtiyaçlarını belirliyor ve bunların gelişimini sağlıyor.

Şirketler bilgisayarlara daha da bağımlı hale geldikçe, bu meslek mensuplarını uzun yıllar parlak bir istihdam geleceği bekliyor. ABD’de bu mesleğin 2015-2025 arasında yüzde 22.5’lik bir büyüme yaşacağı belirtiliyor.