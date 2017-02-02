Orangutanlar da Tinder kullanacak

Hollanda'da bilim insanlarının orangutanlar üzerinde yaptığı bir deney ilginç sonuçlar ortaya çıkarabilir. Eğer deney başarılı olursa, dünyanın en çok kullanılan çöpçatanlık uygulaması Tinder'ı artık orangutanlar da kullanabilecek.

Bütün hayvanlara benzer şekilde, orangutanlar da eş bulmaya ihtiyaç duyuyorlar. Eş bulmak ise her zaman sanıldığı kadar kolay olmuyor. Bu süreci kolaylaştırmak isteyen Hollandalı araştırmacılar "Orangutanlar için Tinder" isimli bir deney üzerinde çalışıyor.

Guardian'ın haberine göre, Apenhaul parkındaki 11 yaşındaki dişi orangutan Samboja'ya erkek hemcinslerinin fotoğrafları gösterildi ve kendisine dokunmatik ekrandan seçme hakkı tanındı. Araştırmacılar bu yolla, orangutanların eş seçimine ilişkin detayları ve ne düzeyde seçici olduklarını öğrenmeyi umuyor.

'KOKU DA ÖNEMLİ'

Davranış bilimci biyolog Thomas Bionda, erkek orangutanların çok uzak mesafelerden gelmesi nedeniyle eşleşme ihtimalinin düştüğünü, bu deney aracılığıyla bu ihtimali artırmaya çalıştıklarını belirtti ve ekledi: "Erkek ve dişi orangutanların ilk karşılaşmasında işler pek iyi gitmeyebiliyor."

Bilim insanları şimdi, orangutanların kullanabileceği özelliklere sahip tabletler üretilmesinin peşinde. Burada önemli olan, orangutanların dikkatini çekmek için fotoğrafların yeterli olup olmadığını keşfetmek.

Bionda, "Elbette bu dijital dünyadan ibaret. Oysa biliyoruz ki koku da son derece önemli. Bu uygulamayla en azından neyle karşılaşacaklarını gösterebiliyoruz" diye konuştu.