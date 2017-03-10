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Örgütler Gazimağusa Hayvan Barınağı’ndaki eylemi askıya aldı

Örgütler Gazimağusa Hayvan Barınağı’ndaki eylemi askıya aldı

Gazimağusa Hayvan Barınağı’nda eylem düzenleyeceğini duyuran bazı örgütler, yetkililerle diyalog yolunun açıldığını, bu nedenle eylemin askıya alındığını açıkladı.

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Gazimağusa Hayvan Barınağı’nda eylem düzenleyeceğini duyuran bazı örgütler, yetkililerle diyalog yolunun açıldığını, bu nedenle eylemin askıya alındığını açıkladı.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, bu kapsamda örgüt temsilcileri ile barınak yetkilileri yarın saat 14.30’da Mağusa Barınağı’nda toplantı yapacak.

Bağımsızlık Yolu, Altın Patiler Derneği ve Sessiz Kullar Derneği’nin Mağusa Hayvan Barınağı'nda yaşanan sorunları protesto etmek için eylem yapacağını duyurmuştu.

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