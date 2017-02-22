Orta eğitimde kadrolar boş

Duygu Alan

KKTC’de Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Daireleri’ne bağlı bazı okullarda yıllardır süre gelen sorunlar bu yıl da aşılamadı.

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına girildi ancak orta eğitim, kadro eksikliği, altyapı sorunu, sınıf, atölye ve araç gereç ihtiyacının giderilmemesi gibi halen birçok sorunla boğuşuyor.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Tahir Gökçebel, orta eğitimde kadro sorununa değindi, altyapı eksiklikleri ve inşaata dayalı sorunları anlattı.

Gökçebel, okul çevrelerinde ve öğrenci taşımacılığında güvenlik eksikliğine de dikkati çekti.

Kadrolar doldurulmadı

KTOEÖS Genel Başkanı Tahir Gökçebel, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başlamadan çok önce kadro ihtiyacına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmış olmasına rağmen devlete bağlı orta dereceli okullarda kadro sorununun halen devam ettiğini kaydetti.

Kadro sorununun eğitimde ciddi sorun olduğunu ifade eden Gökçebel, öğretmen eksikliğine bağlı olarak birçok okulda bazı derslerin boş geçtiğini söyledi.

“En önemli eksiklik hükümetin eğitim anlayışında aslında” diyen Gökçebel, genel orta öğretimde en az 5 müdüre, 40 müdür muavinine, 15 öğretmene, 40 atölye, 175 bölüm şefine, 40 denetmene, 30 hademeye ve 15 sekretere ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyaçların acil olduğunu kaydetti.

Yeni okullara ihtiyaç var

KTOEÖS Başkanı Gökçebel, orta dereceli birçok okulda altyapı eksikliklerinin de çözümlenmediğini kaydetti.

Tahir Gökçebel, Girne’de en az 1 ortaokula, 1 meslek lisesine, Lefkoşa’da en az 2 koleje, Mağusa’da en az 1 liseye ihtiyaç olduğunu ve defalarca dile getirilmesine rağmen yıllardır okul eksikliğinin giderilmediğini kaydetti.

Gökçebel, yeni bina inşaatına geçtiğimiz yıl başlanan Bayraktar Ortaokulu’nun ise eğitim yılı başında tamamlanmış olması gerekirken inşaatın halen devam ettiğini söyledi.

Müfredat tartışması

Tahir Gökçebel, devlete bağlı orta dereceli okullarda müfredat konusuna da değindi.

Müfredat programının içeriğinde eksiklikler olduğunu kaydeden Gökçebel, “müfredatların içerisinde gerçekten farklılıklar oluşturulmuş, içi boşaltılmış yobaz anlayışa sürüklenmiştir” dedi.

Mevcut eğitim sisteminden çıkan yurttaşların üniversite bitirseler dahi topluma katkısının çok aşağıda olacağını öne süren Gökçebel, şunları söyledi: “Seçmece elemece sınav modelleri ile ve devlet okullarında hizmetlerin paralı hale getirilmesi ticarileşmeyi getirmiştir. Sağlıkta olduğu gibi eğitimde de ciddi bir fırsat eşitsizliği oluşmuştur. Öte yandan mesleki liseleri hem müfredat programı hem uygulanan sistem nedeni ile işe yaramaz hale getirildi, atölyelerin içi boşaltıldı. Meslek Liselerini şimdi Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na devretmeye hazırlanıyorlar. Devlet meslek liselerinin geliştirilmesi, meslek garantisinin, standartlarının oluşturulması gibi işleri yapıp mesleğe yönelmeyi sağlaması ve devlet eli ile gerçekten ülke ihtiyacı olan ara elemanın yetiştirilmesi prensibinden de politikasından da vazgeçmiştir.”

Okullarda bütçe oluşturulmadı

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, eğitimdeki bir diğer önemli sorunun bütçe sorunu olduğunu kaydetti.

Söz verilmiş olmasına rağmen okullarda halen bütçe oluşturulmadığını söyleyen Gökçebel, orta eğitimde okulların kağıt alacak parası olmadığını kaydetti.

Okul bütçesine ciddi katkı sağlayacak olan okul kantinlerinin ise okula verilmeyerek belli kimselere “peşkeş” çekildiğini dile getiren Gökçebel, “Okullarda kantin mafyası oluştu” dedi.

Güvenlik sorunu

Tahir Gökçebel, okul çevrelerinde ve öğrenci taşımacılığında güvenlik konusuna da işaret etti. Gökçebel, “Okullarda en ciddi tehdit güvenlik. Okulların çevresindeki yapılaşma ve uyuşturucu tehdidi dikkate alınmalıdır. Taşımacılıkta da güvenlik ve kalite bakımından ciddi sorun var. Öğrenci taşımacılığı risk teşkil ediyor” dedi.

Gökçebel, güvenlik konusunun İlçe Güvenlik Kurullarında tartışılıp geleceğin planlanması gerektiğini ancak bu hususta şuana dek hiçbir adım atılmadığını ifade etti.

Türkiye’den istihdam

Tahir Gökçebel, çocukların üniversitelere “peşkeş” çekildiğini belirtti. “Üniversiteden binlerce öğretmen mezun ediyorlar sonra da işsiz bırakıyorlar” diyen Gökçebel, ülkede istihdam edilmeyi bekleyen yüzlerce öğretmen olmasına rağmen Türkiye’den yüzlerce öğretmenin KKTC’ye istihdam edildiğini söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye görevlendirilen öğretmenlerin çift maaş aldığını söyleyen Gökçebel, “Sırf misyonerlik çalışmaları yapsınlar diye Türkiye’den istihdam yaptırılıyor. Dersler konusunda özellikle ve okulda işlenen eğitim çalışması konusunda hem öğretmenler hem okul idareleri yalnız bırakılmıştır. Bugün artan yükler karşısında ve öğrenci sayıları karşısında okullarımızda sorunlar hem öğrenciler hem öğretmenler hem çalışanlar için ciddi sıkıntı olmaya başlamıştır” dedi.