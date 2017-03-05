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Orta refüjdeki elektrik direğine çarptı

Orta refüjdeki elektrik direğine çarptı

Sürücüsü tarafından direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç yoldan çıkarak orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı

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Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki ER 159 plakalı araç ile Liman istikametinden

Anıt Çember istikametine doğru seyreden Mehmet Can Bebek isimli sürücünün,  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, araç sürücüsü Mehmetcan Bebek hafif yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi, polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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