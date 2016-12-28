"Ortak Mücadele Ortak Vatan" sergisinin açılışı yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 46. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri kapsamında CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçesi önceki akşam, EDON “Mağusa İlçe” Örgütü ile "Ortak Mücadele Ortak Vatan" sergisinin açılışını yaptı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mağusa Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinliğe CTP Gazimağusa milletvekili Erkut Şahali, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, Gençlik Örgütü Genel Başkanı Şehan Tomgüsehan, Gençlik Örgütü yöneticileri, partililer katıldı. Sergide Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan, Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Uygar Küçüksu ve EDON “Mağusa İlçe” Başkanı Antreas Panagiotou konuşma yaptı. Sergide CMC eylemleri ve işçi grevleri yer aldı.

TOMGÜSEHAN: “TARİHSEL BİR MİSYONUMUZ VAR”

Gençlik Örgütü Başkanı Şehan Tomgüsehan, ortaya konan mücadelenin resimlerle anlatılmaya çalışıldığını ancak bu mücadeleyi kuşe kağıtları ve çerçevelere sığdırmanın mümkün olmadığını, uzun yılları kapsayan bir tarihe şahitlik edildiğini söyledi.

“Kıbrıs’ın hem Güneyinde hem Kuzeyinde CTP Gençlik Örgütü ve EDON’un tarihsel misyonu var” diyen Tomgüsehan, “Adanın en örgütlü iki gençlik hareketinin bundan sonra da mücadeleleri devam edecek ve bu sayede birleşik bir Kıbrıs’a ulaşacağız” dedi.

KÜÇÜKSU: “ORTAK YAŞANTILARIMIZ İLERİDE DAHA DA ARTACAK”

CTP Gençlik Örgütü Mağusa İlçe Başkanı Uygar Küçüksu, geçmişten günümüze Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların beraber yaptığı her türlü eylem, grev ve yürüyüşlerin anlatıldığı sergiyi açmanın kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Etkinliğin ilk ayağının EDON’un Derinya’daki ofisinde yapıldığını anımsatan Küçüksu, ikinci ayağının da KÜKOM’da yapıldığını belirtti.

Küçüksu, Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in de sergide fotoğraflarının bulunduğunu, geçmişi hatırlamak için bu etkinliği düzenlediklerini dile getirdi. Küçüksu, iki toplumun yeniden ortak yaşantılarını birleştireceğine inandığını ifade ederek sözlerini tamamladı.

PANAGİOTOU: “ORTAK DAYANIŞMAYA VURGU YAPMAK İSTEDİK”

Küçüksu’nun ardından söz alan EDON Mağusa İlçe Başkanı Antreas Panagiotou da bu sergiyi açarak ortak dayanışmaya vurgu yapmak istediklerini belirtti. CTP Gençlik Örgütü ve EDON’un ortaklaşa yaptığı organizasyonun çok anlamlı olduğunu vurgulayan Panagiotou, etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.