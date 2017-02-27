Oscar'da büyük skandal!

13 dalda aday olan 'La La Land' 6 dalda ödüle uzanırken en iyi filmin açıklanmasında Oscar tarihine geçecek bir skandal yaşandı.

Tüm dünyanın merakla beklediği sinema endüstrisinin en önemli ve en prestijli etkinliği olan Oscar Ödül Töreni'ninde (89. Akademi Ödülleri) sahiplerini buluyor. En iyi yardımcı erkek oyuncu seçilen Mahershala Ali, bu dalda Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu oldu. 13 dalda aday gösterilen 'La La Land' 6 dalda ödüle uzandı. 'La La Land' bir kaç dakika elinde tutuğu 'en iyi film' ödülünü Ay Işığı (Moonlight) filmine kaptırdı.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜNDE SKANDAL

En iyi film ödülü Ay Işığı (Moonlight) filmine gitti. Fakat yaşanan bir karışıklık sonucu en iyi film ödülünün ilk olarak 'La La Land' filmine verildiği açıklandı.