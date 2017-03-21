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Osman Örek anılıyor

Osman Örek anılıyor

Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarından ve eski başbakanlardan Osman Örek, 18’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor.

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Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarından ve eski başbakanlardan Osman Örek, 18’inci ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Örek’in 18’inci ölüm yıl dönümü olan 24 Mart Cuma günü, Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda kabri başında anma töreni düzenlenecek. Tören saat 11.00’de başlayacak.

Kıbrıs Türk siyasi hayatında iz bırakan, 1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Savunma Bakanlığı görevini de yürüten, milli mücadele liderlerinden Örek, hayatını 24 Mart 1999’da kaybetmişti.

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