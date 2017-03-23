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Osman Örek yarın anılacak

Osman Örek yarın anılacak

Örek, 18’inci ölüm yıldönümü olan yarın, Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenecek törenle anılacak. Tören saat 11.00’de başlayacak.

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Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarından ve eski başbakanlardan Osman Örek, 18’inci ölüm yıldönümü olan yarın, Lefkoşa Devlet Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenecek törenle anılacak. Tören saat 11.00’de başlayacak.

Kıbrıs Türk siyasi hayatında iz bırakan, 1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Savunma Bakanlığı görevini de yürüten, milli mücadele liderlerinden Örek, hayatını 24 Mart 1999’da kaybetmişti.

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