Osman Sınav’ın öğrencilerinin kısa filmleri izleyici karşısına çıktı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü usta yönetmen Osman Sınav'ın öğrencileri, bitirme projesi kapsamında hazırlamış oldukları kısa filmleriyle jüri karşısına çıktılar. Jurinin oy vererek seçtiği en iyi film Cemil Çoruhlu ve Sinan Tolun’un hazırladığı “Sol Ayağım” isimli çalışma oldu.

Galaya Yönetmen Osman Sınav’ın yanısıra, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Agah Gümüş, Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahire Efe Özad, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu, Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı Ahmet Goran, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit İnatçı, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tutku Akter, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ülfet Kutoğlu Kuruç, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysu Arsoy, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Ersoy, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman, Öğretim Görevlisi Pembe Tölük ve Öğretim Görevlisi Barçın Boğaç yer alırken, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt da jüri üyesi olarak galaya katıldı ve filmleri izledi.

“Dönem çok hızlı geçti”

Galanın açılış konuşmasını usta yönetmen Osman Sınav yaptı. Sınav, konuşmasında sinema sanatının heyecanına değinerek, öğretim üyelerine ve öğrencilere teşekkür etti. Usta yönetmen konuşmasına şu şekilde devam etti: "Dönem çok hızlı geçti. Bu süreç bize yetmedi adeta. Öğrencilerime deneyimlerimle birlikte elimden gelen ne varsa aktarmaya çalıştım," dedi. Hikayelerin insan hayatının özünü, felsefesini oluşturduğunu da belirten ünlü yönetmen Osman Sınav, "İçerisinde ideolojiler, başka şeyler aramamak gerekir. Hikayenin anlatım biçimleri sonsuz yaratıcılıkta varlık gösterir" şeklinde konuştu.

“Böylesine seçkin bir izleyici grubu bir daha bulamazsınız”

Genç öğrencilerine hikayelerinin bir kez daha böylesi akademik ve seçkin bir topluluktan oluşacak bir grupta izlenme şansı bulamayabileceğini hatırlatarak, bunun tadını çıkarmaları gerektiğine vurgu yapan Sınav, sözlerini Shakespeare'in "Anlamayan kalabalıklara oynamaktansa, anlayan üç kişiye oynamayı yeğlerim" cümlesi ile noktaladı.

"Anı" (Derviş Kulle-Ebru Akıncı), "Bir Dakikalık Ömür" (Nurseli Korucu, Engin Çiltaş, Oğuz Fatih Aksu), "Deniz" (Sercan Kavuzlu, Bulut Ali Çağır), "Hava Çok Güzel Değil Mİ?" (Arsen Kutbay), "Kar Taneleri" (Ömer Bilgiç, Zehra Bilgiç, Emre Demirören), "Karar" (DevrimTemel, Arsen Kutbay, Kaan Arslangiray), "Sol Ayağım" (Cemil Çoruhlu, Sinan Tolun), "Son Kare" (Berkay Gül, Mehmet Akif Yıldız, Emre Ateş) adlı birbirinden güzel sekiz kısa filmin gösteriminin yapıldığı ve yarıştığı organizasyonda kazanan film, senaristliğini ve yönetmenliğini Sinan Tolun ve Cemil Çoruhlu'nun yaptığı "Sol Ayağım" adlı çalışma oldu.