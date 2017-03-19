Osman’ın azmi

Melin Dobran

Mesarya bölgesinin çalışkan ve sevilen gençlerinden Osman Naimoğluları, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Gastronomi bölümünde okuyor. Çocukluktan itibaren aşırı kilo almaya başladığı için, bir yandan rahatsızlık duyuyor, diğer yandan kız arkadaş bulmakta zorlanıyordu.

Yaklaşık 6 ay önce sıkı bir diyet kararı alan Osman Naimoğluları, 6 ay içinde 191 kilodan 117 kiloya düşmeyi başardığı halde “henüz bitmedi, kilo vermeye devam edeceğim” diyor.

Diyalog muhabirine konuşan Osman Naimoğluları “Şimdi hem sağlık açısından daha iyiyim, hem de kız arkadaşımdan övgüler alıyorum” şeklinde konuştu.

Şişmanlığın kötü bir şey olduğunu söyleyen Naimoğluları “isteyen herkes başarabilir ve fazlalıklardan kurtulabilir”diyerek, genç, yaşlı herkesi iradeli olmaya davet etti.