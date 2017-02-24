ÖSO bölgesinde bombalı saldırı

Saldırı yerinden gelen görüntüler, hayatını kaybeden 45 kişiden çoğunun sivil olduğunu gösteriyor.

Bölgeden bildiren Al Jazeera muhabiri de hayatını kaybedenlerin çoğunun, çatışmalar nedeniyle terk ettikleri evlerine dönmek isteyen siviller olduğunu söylüyor.

Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı. Doğan Haber Ajansı, bölgeden Kilis Devlet Hastanesi'ne en az 40 yaralının getirildiğini duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak, IŞİD'den şüpheleniliyor.

Olayın meydana geldiği Susyan, ÖSO ve TSK'nın dün ele geçirdiği El Bâb'ın yaklaşık 7 kilometre uzağında bulunuyor.

Susyan, Kasım ayında TSK destekli ÖSO birlikleri tarafından IŞİD'den alınmıştı.

Kaynak: Al Jazeera