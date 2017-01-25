Otel enkazından 24 ceset çıkarıldı

İtalya'nın orta kesiminde geçen hafta meydana gelen depremlerin ardından bölgede düşen çığın altında kalan otel enkazından cesedi çıkarılanların sayısı 24’e çıktı.

Çığ düşen Rigopiano Oteli'nin enkazında, kayıp kişileri bulmak üzere 7. gününe girilen çalışmalarda bu sabah saatlerinde çıkarılan cesetlerle felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 24’e çıktı, kayıp sayısı ise 5’e indi.

Bu arada, Başbakan Paolo Gentiloni, parlamentonun üst kanadı Senato genel kurulunda geçen haftaki deprem ve çığ felaketine ilişkin konuşma yaptı.

Ülkenin orta kesimini vuran olumsuz hava koşulları, depremler, çığ felaketi karşısında, “Devlet bütün enerjisiyle harekete geçmiştir” diyen Gentiloni, buna rağmen aksayan noktaların olduğunu, bunlara yönelik soruşturmalardan hükümet olarak çekinmediklerini söyledi.

Rigopiano Oteli’ne çığ düşmesinin ardından bölgeye ulaşmak için her türlü imkanın seferber edildiğini vurgulayan Başbakan Gentiloni, bölgeye özellikle 16-19 Ocak arasında yağan yoğun karın işleri çok zorlaştırdığını dile getirdi.

Gentiloni, "Arama-kurtarma ekiplerimizle gurur duyuyoruz. Onlardan ikisi dün başka bir yardım operasyonu sırasında helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti." diye konuştu.

Başbakan Gentiloni, depremlerin meydana geldiği bölgedeki barajlara yönelik felaket senaryolarına karşı çıkarak barajlarda dört ve üzeri her büyüklükteki deprem için gerekli kontrollerin yapıldığını ifade etti.

Bölgedeki acil durum için kaynakları olduğunu belirten Gentiloni, "Bütçeden 4 milyar avro ayıracağız. Daha başka kaynaklar da eklenecek. Bu hususta, beklentilerimizi AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e de ilettim." dedi.

Başkent Roma'nın yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Gran Sasso Milli Parkı içinde bulunan Rigopiano Oteli'ne, geçen çarşamba günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonucu çığ düşmüştü. Olayın üstünden 40 saati aşkın süre geçtikten sonra geçen cumartesi 11 kişi enkazdan sağ kurtarılabilmişti.