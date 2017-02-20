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Oya Göz davası hitaplara kaldı

Oya Göz davası hitaplara kaldı

Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz’ün davasında, tanıkların dinlenmesi tamamlanırken, dava iddia makamı ve savunmanın hitaplarını hazırlamaları için 24 Şubat’a ertelendi

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Kamalı Haber

Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz’ün davasında, tanıkların dinlenmesi tamamlanırken, dava iddia makamı ve savunmanın hitaplarını hazırlamaları için 24 Şubat’a ertelendi

Gönyeli’de geçen yıl Şubat ayında meydana gelen ve 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cuma Mağusalı’nın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 16 Ocak tarihinden bu yana tutuklu yargılanan araç sürücüsü Oya Göz’ün yargılanmasına dün de Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda devam edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza heyeti huzurunda görüşülen dünkü duruşmada, Savunmanın tanığı olan Türkiye’de Adli Bilimler Uzmanı olarak görev yapan Murat Yükseloğlu kaldığı yerden devam etti. Tanık Yükseloğlu Savcı Aliye Özçınar’ın sorularını yanıtladı. Sanığın şahadetinin ardından savunma başka tanık dinletmeyeceği beyanında bulununca dava iddia makamı ve savunmanın hitaplarını hazırlaması için bir süre talebinde bulundu.

Talebi değerlendiren mahkeme hitapları dinlemek üzere davayı 24 Şubat tarihine erteledi.

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