“9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Ödülleri” açıklandı.

Yarışma organizatörü Buket Özatay tarafından yapılan açıklamaya göre, uluslararası katılımın da olduğu yarışmada toplam 123 fotoğrafçı iki bin 255 fotoğrafla yarıştı.

9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması’nda serbest renkli kategoride 118 kişi 845 fotoğrafla, serbest siyah beyaz kategoride 109 kişi 753 fotoğrafla, doğa kategorisinde ise 101 kişi 657 fotoğrafla yarıştı.

Merhum Öztan Özatay’ın anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışmasında 61 fotoğrafçının 148 fotoğrafı sergilenmeye değer bulundu.

Jüri değerlendirmeleri sonrası Serbest Renkli Kategori’de Öztan Özatay Başarı Ödülü Canon EOS 760D 18-55 Lens Kit; “Sutapa” adlı fotoğrafıyla Hindistan’dan Rajdeep Biswas’a, Kemal Saraçoğlu Özel Ödülü (Öksüz Muhasebe Sponsorluğunda) 1,500 TL; “All in One” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Tevfik Ulual’a, Erdal & Co. Özel Ödülü 1,500 TL; “Dinler, Diller ve Sesler” adlı fotoğrafıyla Türkiye’den Ramazan Darı’ya; Öztan Özatay Özel Ödülü Plaket ve Belge “At the End” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Lisani Otağ’a; Jüri Özel Ödülü Plaket ve Belge “Kasımpatı” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Engin Arca’ya; Serbest Siyah Beyaz Kategori’de Denktaş Vakfı Başarı Ödülü 2,000TL “Denizin Öfkesi” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Yıltan Taşçı’ya; Türkiye İş Bankası Özel Ödülü 1,500TL “What’s Up” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Emre Gürsev’e ; Öztan Özatay Özel Ödülü Belge ve Plaket “Usta ve Çırak” adlı fotoğrafıyla Türkiye’den Hakan Yaralı’ya; Jüri Özel Ödülü Belge ve Plaket “Ysios Undulated” adlı fotoğrafıyla İspanya’dan Pedro Lois Ajuguirera Saiz’e; Doğa Kategorisi’nde Öztan Özatay Başarı Ödülü Canon EOS 1300D 18-55 Lens Kit; “Emzik Çiçeği” adlı fotoğrafıyla Türkiye’den Evren Sayın’a; Türkiye İş Bankası Özel Ödülü 1,000TL “Dağ” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Çağın Çağaşan’a; Öztan Özatay Özel Ödülü Plaket ve Belge “Sofra Zamanı” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Başar Taşlı’ya; Jüri Özel Ödülü Plaket ve Belge “Arı” adlı fotoğrafıyla Türkiye’den Sema Demirkol’a; Özatay Fotoğrafçılık Özel Ödülü Plaket ve Belge “Anılar” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Özgür Gökaşan’a, “En fazla Sergileme alan Fotoğrafçı Ödülü” Özatay Fotoğrafçılık tarafından Hama Delta Pro 180-Ball Head Tripod; Türkiye’den Kemal Özkılıç’a verildi.

“Öztan Özatay 9. Fotoğraf Yarışması ve Sergisi” için oluşturulan jüri tarafından beğenilen eserler 21–31 Mart tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa’da gerçekleştirilecek ödül töreniyle sanatseverlerle buluşacak.