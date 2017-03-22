Özatay Fotoğraf Yarışması sergisi açılışı ve ödül töreni yapıldı

Raif Uzkan

9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışı ve ödül töreni dün akşam gerçekleştirildi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Salonu’nda (AKM) yapılan açılış ve ödül törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın yanı sıra bazı bakanlar, milletvekilleri, parti başkanları, yarışma sponsorlarının temsilcileri, fotoğraf sanatçıları ve sanatseverler katıldı.

ÖZATAY

Merhum Öztan Özatay’ın kızı ve yarışma organizatörü Buket Özatay gecede yaptığı konuşmada, 5 Şubat 2008 tarihinde vefat eden eski gazeteci, fotoğrafçı ve iş adamı Öztan Özatay’ın adıyla anılan yarışmaya bu yıl rekor katılımın gerçekleştiğini ve son 2 yılda yarışmanın uluslararası boyut da kazandığını aktardı.

Özatay, Türkiye, Güney Kıbrıs, İspanya, Fransa, Hindistan’dan da fotoğraf sanatçılarının katılım gösterdiği yarışmada jüri Leyle Emektar, Mustafa Eser ve Nilgün Güney’in değerlendirmeleri sonucu 61 kişinin 148 eserinin sergileme aldığını açıkladı.

Yarışmaya katılım için her fotoğrafçıdan 15 TL katkı alındığını ve bunun Kemal Saracoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bırakıldığını dile getiren Özatay, sergilenen fotoğrafların satışından sosyal sorumluluk adına bir katkı daha yapılmasını umduğunu söyledi.

Özatay yarışmaya katılım gösteren ve destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür etti.

Özatay’ın konuşmasının ardından Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’in mesajı okundu.

İNAN

Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Gediz İnan da konuşmasında, Vakfın 16. yılını geride bıraktığına işaret ederek, son 7 yılda Vakfa katkı yapan Özatay ailesine teşekkür etti.

İnan yarışmanın kanserle ilgili farkındalığın yaratılmasındaki önemine de işaret etti.

Konuşmasının ardından İnan’a sergiye katılımdan elde edilen bağış çeki takdim edildi.

BENLİ

Gönyeli Belediye başkanı Ahmet Benli konuşmasında, 9. yılında yarışmanın çok uzun bir geçmişe sahip olmasına ve değerli bir jüri tarafından yapılan değerlendirmeye dikkati çekti.

Benli Özatay ailesi hakkında konuşurken, “Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz” ifadelerini kullandı ve yarışmaya katkı verenlere teşekkür ederek kutladı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığı olarak sergiye katkı yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, el birliğiyle ortaya çıkarılan eser ve etkinliklerin önemine işaret etti.

Akıncı, Özatay ailesinin hem vefat eden babayı anma, hem kanser ve Lösemi hastalığı ile mücadeleye katkı yapma hem de değerlendirmeye alınan 2 bin 250 fotoğrafla fotoğraf sanatıyla kültüre katkı yapma anlamında adeta “bir taşla üç kuş vurduğunu” söyledi.

Akıncı, yarışmaya uluslararası katılım olmasının sanatın sınır tanımadığını bir kez daha gösterdiğinin altını çizerek, Kıbrıs’ın doğal güzelliklerinin korunması ve yaşatılması çağrısında da bulundu.

“Doğa ve çevre bizlere gelecek kuşaklara devretmemiz ve bakım yapmamız için verildi” diyen Akıncı, yarışmaya katkısı bulunanları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

ÖDÜLLER

Uluslararası katılımın da olduğu yarışmada Serbest Renkli Kategori’de Öztan Özatay Başarı Ödülü Canon EOS 760D 18-55 Lens Kit “Sutapa” adlı fotoğrafıyla Hindistan’dan Rajdeep Biswas’a, Kemal Saraçoğlu Özel Ödülü (Öksüz Muhasebe Sponsorluğunda) 1,500 TL “All in One” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Tevfik Ulual’a, Erdal & Co. Özel Ödülü 1,500 TL “Dinler, Diller ve Sesler” adlı fotoğrafıyla Türkiye’den Ramazan Darı’ya verildi.

Öztan Özatay Özel Ödülü Plaket ve Belge “At the End” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Lisanî Otağ’a, Jüri Özel Ödülü Plaket ve Belge “Kasımpatı” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Engin Arca’ya, Serbest Siyah Beyaz Kategori’de Denktaş Vakfı Başarı Ödülü 2,000TL “Denizin Öfkesi” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Yıltan Taşçı’ya, Türkiye İş Bankası Özel Ödülü 1,500TL “What’s Up” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Emre Gürsev’e, Öztan Özatay Özel Ödülü Belge ve Plaket “Usta ve Çırak” adlı fotoğrafıyla Türkiye’den Hakan Yaralı’ya; Jüri Özel Ödülü Belge ve Plaket “Ysios Undulated” adlı fotoğrafıyla İspanya’dan Pedro Lois Ajuguirera Saiz’e layık görüldü.

Doğa Kategorisi’nde Öztan Özatay Başarı Ödülü Canon EOS 1300D 18-55 Lens Kit “Emzik Çiçeği” adlı fotoğrafıyla Türkiye’den Evren Sayın’a; Türkiye İş Bankası Özel Ödülü 1,000TL “Dağ” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Çağın Çağaşan’a, Öztan Özatay Özel Ödülü Plaket ve Belge “Sofra Zamanı” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Başar Taşlı’ya, Jüri Özel Ödülü Plaket ve Belge “Arı” adlı fotoğrafıyla Türkiye’den Sema Demirkol’a verildi.

Özatay Fotoğrafçılık Özel Ödülü Plaket ve Belge “Anılar” adlı fotoğrafıyla Kıbrıs’tan Özgür Gökaşan’a layık görülürken, “En fazla Sergileme alan Fotoğrafçı Ödülü” Özatay Fotoğrafçılık tarafından Hama Delta Pro 180-Ball Head Tripod Türkiye’den Kemal Özkılıç’a ödül olarak verildi.

Ödül ve plaket takdiminin ardından sergi gezildi. Lefkoşa Belediye Orkestrası serginin gezilmesi sırasında müzik dinletisi sundu.

Sergi 31 Mart’a kadar açık kalacak ve hafta içi mesai saatlerinde, Cumartesi günleri ise 08.30–13.00 saatleri arasında gezilebilecek. Satılan fotoğraflardan elde edilecek gelirin yarısı sanatçıya, yarısı da Kanserle Savaş Vakfı’na verilecek.