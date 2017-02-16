“Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi Ödülleri” Cumartesi açıklanıyor

Eski gazetecilerden, işadamı ve fotoğrafçı Öztan Özatay’ın ölümünün dokuzuncu yıl dönümünde anılması amacıyla düzenlenen “9. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi Ödülleri”, Cumartesi günü açıklanıyor.

Yarışma organizatörü Buket Özatay tarafından yapılan açıklamaya göre uluslararası katılımın da olduğu yarışmanın ödülleri Cumartesi günü saat 18:00’de Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu’nda açıklanacak.

Etkinlikte, jüri üyeleri Türkiye’den Fotoğraf Sanatçıları Leyla Emektar (EFIAP, GPU CR2) ve Mustafa Eser (EFIAP, Hon.SSS), Kıbrıs’tan ise grafiker-ressam Nilgün Güney’in fotoğraf söyleşisi ve fotoğraf sunumu da yer alacak.

Söyleşi esnasında katılımcılar ve fotoğraf severler jüri üyelerine yarışma değerlendirmeleri ve fotoğraf sanatı ile ilgili her türlü soruyu yöneltme imkanı bulacak.

Ayrıca jüri üyelerinin ikişer fotoğraf sunumları olacak.

“ÖZEL ÖDÜLLER VERİLECEK”

Öztan Özatay’ın anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen uluslar arası katılımlı fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere profesyonel fotoğraf makineleri ve para ödülleri de verilecek.

Serbest Renkli Kategori’de “Öztan Özatay Başarı Ödülü”; Canon EOS 760D (18-55 Lens ile), “Kemal Saraçoğlu Özel Ödülü” 1,500 TL (Öksüz Muhasebe Sponsorluğunda),

“ERDAL & CO. Özel Ödülü” 1,500 TL ve “Öztan Özatay Özel Ödülü” belge ve plaket verilecek.

Serbest Siyah Beyaz Kategori’de “Denktaş Vakfı Başarı Ödülü” 2,000TL, “Türkiye İŞ Bankası Özel Ödülü” 1,500 TL, “Öztan Özatay Özel Ödülü Belge ve Plaket”, Doğa Kategorisi’nde “Öztan Özatay Başarı Ödülü” Canon EOS 1300D (18-55 Lens ile),

“Türkiye İş Bankası Özel Ödülü” 1,000 TL, “Öztan Özatay Özel Ödülü Belge ve Plaket” sunumu yapılacak.

Tüm kategorilerin toplamında ise “En fazla sergileme alan fotoğrafçı ödülü’’ alan fotoğrafçıya “Hama Delta Pro180-Ball Head Tripod” verilecek.

Sergileme alanlara katılımcı belgesi verilecek ve bu eserlerden sergi kataloğu basılacak.

“KEMAL SARAÇOĞLU VAKIF’INA MADDİ KATKI”

Açıklamada, Öztan Özatay Fotoğraf Yarışmasının, son altı yıldır sadece Öztan Özatay adını yaşatmak ve fotoğraf sanatına katkı koymakla kalmayıp Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na da maddi katkı sağlayarak bir sosyal sorumluluk projesine de imza attığı belirtildi.

Bu kapsamda her katılımcı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı makbuzu karşılığı 15TL ödeyerek bu yarışmaya katılabilecek.

Bağışlar fotoğrafların teslimatı esnasında Özatay Fotoğrafçılık şubelerinde yapılacak.

Ayrıca sergide satılan her fotoğrafın bedelinin %50’si eserin sahibi fotoğrafçıya, %50’si ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakıf’ına verilecek.

Beğenilen eserler Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Öztan Özatay 9. Fotoğraf Yarışması ve Sergisi için oluşturulan jüri tarafından beğenilen eserler 21– 31 Mart tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa’da gerçekleştirilecek ödül töreni ile sanatseverlerle buluşturulacak.