Özbek: "İbra edilmemek gibi bir endişemiz yok"

Zihinsel engellilere yönelik olan negatif algıları ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen “Sanat ve Biz” projesiyle 12 genç dünyaca ünlü 12 farklı tabloda yer aldı. Sarıyer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen gece İstinye Park’ta yapılırken, etkinlikte Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in yanı sıra sanatçılardan Kubat, Ferhat Göçer ve Erol Evgin de hazır bulundu.

Etkinlik hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, “Onların yanında olmak için buraya geldik. Çok duygusal bir an. Bu çocukların üzerinde ilgimizi azaltmamamız lazım” dedi.

“GENEL KURULA TİTİZ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ”

Öte yandan kameraların olmadığı ortamda basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Özbek, mart ayında yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul için çok titiz şekilde hazırlandıklarını belirterek, “İbra edilmemek gibi bir düşüncemiz yok. Eleştiriler olacaktır, olması da gerekiyor” diye konuştu.

Dursun Özbek, yönetim kurulunda herhangi bir değişlik olmayacağını da sözlerine ekledi.