Özcafer: “Güzelyurt ile bölge halkı yıllardır yalnız bırakıldı”

Demokrat Parti (DP) dün, Güzelyurt ilçesinde toplantı gerçekleştirdi.

DP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt ilçe örgütü binasında gerçekleşen toplantıya, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, Güzelyurt İlçe Başkanı Ahmet Alaysa, Güzelyurt İlçe Kadın Örgütü Başkanı Benal Ilık, parti üyeleri ve sempatizanlar katıldı.

Toplantıda, Güzelyurt bölgesi, bölge halkının sosyo-ekonomik yapısı, ülke gündemi, ekonomik gelişmeler, hükümet icraatları ve müzakere süreci ele alındı.

ÖZCAFER: “GÜZELYURT İLE BÖLGE HALKI YILLARDIR YALNIZ BIRAKILDI”

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer yaptığı konuşmada, Güzelyurt ile bölge halkının yıllardır yalnız bırakıldığını belirterek, müzakerelerde pazarlık konusu edilen Güzelyurt’un bölge halkını belirsizliğe taşıdığını kaydetti.

Bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hayat bulması gerektiğini ifade eden Özcafer, halkın statüsünün yükseltilmesi, sosyo-ekonomik gelişme göstergelerinin iyileştirilmesi amacına yönelik çeşitli alanlarda gelir getirici çalışmaların hayata geçmesi, yatırımcıların bölgeye teşviki ve genç girişimcilere yönelik çalışmalara hız verilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Güzelyurt’a hastane yapımına da değinen Özcafer, Hükümetin Güzelyurt’a hastane yapımına start vermesinin bölge ve bölge insanına verilen önem ile açılımların devam edeceğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Özcafer, narenciye ile tarımın yeniden yapılandırılması konularına da değindi.

ALANLI: “BOZUK EKONOMİ VE SOSYAL ŞARTLAR İNSAN ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ BIRAKIYOR”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, DP İskele Milletvekili Hüseyin Avkıran Alanlı ise merkezden uzak olan Güzelyurt, İskele, Karpaz gibi bölgelerde bozuk olan ekonomik ve sosyal şartların bölge insanı üzerinde olumsuz etki bıraktığı belirtti.

Kalkınma hamlelerine dikkati çeken Alanlı, bölgede gelir kaynağı olan narenciye ve tarımın geliştirilmesi, devletin bölgelere götürdüğü hizmetlerin yeterli seviyeye ulaştırılması gibi önemli hususlara açıklık getirdi.

Alanlı ayrıca, hükümetin icraatları hakkında da bilgi verdi.