Özcafer: "Seçim varmış gibi çalışmalara başladık"

Deniz Abidin

Milletvekilliği döneminde eylem ve söylemleriyle hala toplum hafızasındaki yerini koruyan Afet Özcafer, DP Genel Sekreteri olarak yeniden aktif siyasete döndü. Siyasi kariyeri ve partisiyle ilgili yol haritasını Yeni Bakış’la paylaşan çiçeği burnunda DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, gerek ideolojik gerekse insani olarak icraatları yerine getirmek için büyük bir rol aldığını belirterek, Genel Başkan Serdar Denktaş’ın yükünü hafifletmek ve parti içindeki hareketliliği görmesinden dolayı aktif siyasette yeniden görev yapmak istediğini ve genel sekreterlik görevini kabul ettiğini söyledi. Tabanın büyük bir beklenti içinde olduğunu ifade eden Özcafer, tabandan da yeniden aktif siyasette görev almasının istendiğini ve kendisinde de bu cesareti bulduğunu kaydetti. Özcafer, bankacılık tecrübesinin ardından 2009 yılında siyasete atıldığını anımsatarak, tecrübelerini kadınlar, gençler ve partililerle paylaşacağına inandığını belirtti..

“Seçim varmış gibi çalışmalara başladık”

Özcafer, yarın seçim varmış gibi parti olarak çalışmalara başladıklarını belirterek, Lefkoşa İlçe başkanının yurt dışında olmasından dolayı ilk toplantıyı önceki gün Mağusa’da yaptıklarını söyledi. Özcafer, gençlerden ve kadınlardan büyük bir hareketlenme olduğunu belirterek, partiye katılımların olduğunu, doğru zamanda doğru çalışmalar yapıldığı sürece daha da iyi olacağına inandığını kaydetti. Özcafer, şunları söyledi, “Siyasette kendim, mevki veya menfaat için plan kurup hareket eden bir kişi değilim. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Ben toplumu her zaman bir bütün olarak görürüm. Hiçbir zaman uçlarda olmayı sevmem. Tüm siyasi partilerle uzlaşı arayan biriyim. Bunu Meclis’te komitelerde bulunduğum dönem birlikte çalıştığım arkadaşlarım iyi bilirler. Hiçbir zaman kimseyi üzmeden, kırmadan ortak noktada çalışmak isterim”

“Alçak gönüllü olmakta fayda var”

Özcafer, her zaman bir hareketliliğe ihtiyaç olduğunu ifade ederek, kendilerine görev verilmesini ve ciddi bir organizasyon içinde profesyonelce çalışmanın arzu edildiğini kaydetti.

Özcafer, dünyaya farklı pencereden bakan gençlerin olduğuna dikkat çekerek, gençlere görev verilmesi durumunda güzel sonuçların alınabileceğini söyledi. Özcafer, teşvikin çok önemli olduğunu belirterek, bir seçimin olması durumunda kadın kotasında seçici olunması gerektiğini kaydetti. Özcafer, niteliğin her zaman önde geldiğini ifade ederek, adayların halka sunulurken çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özcafer, “Ülke insanı olarak olayları çok büyüterek kendimizi çok önemli görmemeliyiz” diyerek, alçakgönüllü olmakta fayda olduğunu söyledi.

“Sendikalarla uyum içinde çalışılmalı”

Özcafer, genel sekreterlik görevine gelirken amacının parti içinde çalışan örgütleri, kadınları ve gençleri bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

Özcafer, sendikaların önemine de vurgu yaparak, partilerin sendikalarla birlikte uyum içinde çalışması gerektiğini belirtti.

“Halkın büyük bir çoğunluğunda umutsuzluk hakim”

Afet Özcafer, açıklamalarında Kıbrıs müzakerelerine de değinerek, uzlaşı kültürünün önemine vurgu yaptı. Özcafer, inancının ülkedeki tüm siyasi partilerin bir çözümden yana olmasına karşın, her partinin kendine göre bir misyonunun olduğunu kaydetti. Özcafer, bugüne kadar yapılan müzakerelerin içinde en ciddi müzakerenin Cenevre olduğuna dikkat çekerek, halkın büyük bir çoğunluğunda umutsuzluğun hakim olduğunu söyledi. Özcafer, Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin tutulmamış olmasından dolayı her müzakere sonrasında bir burukluk yaşanmakta olduğunu kaydetti. Özcafer, “Gönül isterdi ki 1963 yılından sonra uluslararası bu müzakereler yarım asırı beklemeseydi. Bu aktörlerin daha erken davranması ve ülkede bir anlaşmanın olması için ağırlıklarını koyabilmeleriydi. Maalesef bu olmadı. Müzakereler, farklı ulusların çıkarları doğrultusunda gelişen bir müzakeredir. Aksini söyleyen birisi olamaz diye düşünüyorum. IMF Cenevre’deydi. Demek ki ciddi olarak hazırlanan bir müzakere var”

“Umarım doğru kararlarla güzel bir anlaşma yolunda gideriz”

Özcafer, Rumların garantörlük konusunda ısrarcı olması ve rest çekmesinin bir oyundan ibaret olduğunu belirterek, herhangi bir anlaşma durumunda garantörlük konusunun tartışmaya açılacağının bilinmekte olduğunu savundu. Özcafer, önemli olan konunun mülkiyet ve siyasi eşitlik konusu olduğunu ifade ederek, her şeyden önemli olanın Kıbrıs Türk halkının göç ettikten yarım asır sonra yeniden göç durumuna düşmemesi olduğunu söyledi. Özcafer, Türkiye’nin garantör ülkeler içinde en güçlüsü olduğunun bilinmekte olduğunu belirterek, “umarım doğru kararlarla güzel bir anlaşma yolunda gideriz. Referanduma gidilmesi durumunda halkımız aydın bir halktır, en doğru kararı vereceğini düşünüyorum” dedi.