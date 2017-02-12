Özcafer: "Varılacak çözüm siyasi eşitliğe dayalı olması gerek"

Demokrat Parti (DP) Girne’de Genişletilmiş İlçe Toplantısı gerçekleştirdi.

DP’den yapılan açıklamaya göre, DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele’nin ardından dün de Girne’de genişletilmiş ilçe toplantısı düzenledi.

DP Girne merkez binasında gerçekleşen toplantıya, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, eski bakanlardan İlkay Kamil, DP Girne İlçe Başkanı Enver Hoca, DP Girne İlçe Kadın Örgütü Başkanı Güler Demirağcı, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer toplantıda, genel sekreterliğe seçildiği ilk günden bugüne periyodik olarak düzenledikleri bu toplantıların parti içinde birlik ve beraberliği temsil ettiğini ifade ederek, DP meşalesi altında tüm halkı kucakladıklarını belirtti.

Müzakere sürecine yönelik, gelişmeleri yakından takip ettiklerine dikkat çeken DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Kıbrıs Türk halkı olarak çözüm istençlerini bir kez daha yinelerken, varılacak çözümün, eşit egemenliğe ve siyasi eşitliğe dayalı olması gerektiğinin altını çizdi.