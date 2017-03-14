Özçınar, Avrupa Yerel ve Bölgesel Konseyi’nin Güncel Konular Komitesi toplantısına katıldı
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Venedik’te 8-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Yerel ve Bölgesel Konseyin Güncel Konular Komitesi toplantısına katıldı.
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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Venedik’te 8-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Yerel ve Bölgesel Konseyin Güncel Konular Komitesi toplantısına katıldı.
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Özçınar, 9 Mart’ta 1 günlük çalışma programına katıldı.
Toplantıya, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni temsilen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Dış İlişkiler Sekreteri Hüseyin Köle de katıldı.
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