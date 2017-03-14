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  3. Özçınar, Avrupa Yerel ve Bölgesel Konseyi’nin Güncel Konular Komitesi toplantısına katıldı
Özçınar, Avrupa Yerel ve Bölgesel Konseyi’nin Güncel Konular Komitesi toplantısına katıldı

Özçınar, Avrupa Yerel ve Bölgesel Konseyi’nin Güncel Konular Komitesi toplantısına katıldı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Venedik’te 8-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Yerel ve Bölgesel Konseyin Güncel Konular Komitesi toplantısına katıldı.

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Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Venedik’te 8-10 Mart tarihleri arasında  gerçekleşen Avrupa Yerel ve Bölgesel Konseyin Güncel Konular Komitesi toplantısına katıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Özçınar, 9 Mart’ta 1 günlük çalışma programına katıldı.

Toplantıya, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’ni temsilen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ve Dış İlişkiler Sekreteri Hüseyin Köle de katıldı.

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