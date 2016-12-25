Özçınar: "Kente turist girişini sağlamak istiyoruz"

Yıllardır atıl durumda bulunan ve yıkılmak üzere olan tarihi Osmanlı hanının kültür evi olarak kullanılması yönünde çalışmalar tamamlandı.

Güzelyurt Belediyesi tarafından Eski Eserler Dairesi’nce onaylanan proje çerçevesinde binada restorasyon çalışmaları yapıldı.

100 yılı aşkın bir geçmişi olan ve kemerli yapısıyla dikkati çeken tarihi Osmanlı hanında, Kıbrıs ve Anadolu kültürüne ait eserler sergileniyor.

Ziyaretçi kabulüne başlayan tarihi Osmanlı hanında geniş bir bahçe, çalışma alanları ve birçok oda yer alıyor.

Güzelyurt Kültür Evi, hafta içi 10.00-17.00 ve Cumartesi günleri ise 13.00’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kültür Evi projesinin hikayesini BRT’ye anlattı.

Özçınar, eski bir binaya hayata kazandırmanın önemine işaret ederek, tarihi Osmanlı Hanı’nın kardeş şehir Keçiören Belediyesi ile müşterek hazırlanan bir proje ile restore edildiğini kaydetti.

Tarihi binanın Anadolu ve Kıbrıs kültürünün sergilendiği bir merkez haline dönüştürüldüğünü belirten Özçınar, vatandaşların bu kültür evini ücretsiz olarak ziyaret edebileceğini söyledi.

Güzelyurt’ta bu tip diğer eserlere de sahip çıkılacağına işaret eden Özçınar, bölgede turistler için alternatif noktalar yaratıp kent içerisine turist girişini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.