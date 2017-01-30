Özçınar’a “Sosyal Belediyecilik” ödülü verildi

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a Türkiye’de “Sosyal Belediyecilik” ödülü verildi.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Türkiye’de düzenlenen “Uluslararası 7'nci Buhara Medya Ödülleri” sahiplerini buldu.

Sheraton Otel'de düzenlenen geceye, Türkiye Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, milletvekilleri, valiler, belediye başkanları, işadamları ve sanatçılar katıldı.

Uluslararası 7. Buhara Medya Ödül Töreni'nde Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar “Sosyal Belediyecilik” ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün elinden aldı.