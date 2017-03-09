Özdağ ve Halaçoğlu'na saldırı

“Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları atan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun konuşma yapacağı salona girdi. Özdağ ve Halaçoğlu, güvenlik gerekçesiyle salondan ç

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Mersin Silifke Belediyesi'ne ait salonda, referandumda 'hayır' kampanyası için vatandaşlara hitap etmek istedi.

Yaklaşık 100 kişilik bir grup, salona girip “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları attı. Masa, sandalye ve kürsüyü devirdi. Özdağ ve Halaçoğlu, güvenlik gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

Salona çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayların yatışmasından sonra Özdağ ve Halaçoğlu, tekrar salona geldi ve konuşmalarını yaptı.

Akşener ve Oğan'dan şiddetli kınama

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Twitter adresinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sn Özdağ ve Sn Halaçoğlu'na konferans sırasında Silifke'de yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ey demokrasi.. geldiysen kapıya üç kez vur" ifadesini kullandı.

Sinan Oğan da Twitter adresinde saldırıyı şiddetli kınadığını belirtti. “Ülkücüyü ülkücüye kırdırmanın kime ne faydası olacak. Dün bize yapılan saldırıyı kınasalardı, bugün bu saldırı yaşanmazdı. Yazık, çok yazık! Almanya'da salon iptaline ciyak ciyak bağıranlar, burada salonlar basılıyor, diyecek 1 çift lafınız yok mu? İlla insanların ölmesi mi lazım?” diye sordu.

MHP'den ihraç edilen muhalif vekillerden Sinan Oğan, 4 Mart’ta İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde kürsüde konuşurken saldırıya uğramıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Oğan'a yapılan saldırıya ilişkin soruya "Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiç bir şeyi yarım bırakmaz" cevabını vermişti.

Kaynak: DHA