Özdağ ve Halaçoğlu'nun konuşacağı salona baskına polis engeli

Mersin’de referandum çalışmalarına devam eden Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili MHP’li Yusuf Hallaçoğlu'nun merkez Mezitli ilçesindeki konferansı öncesinde gergin anlar yaşandı. Konferansın yapılacağı düğün salonu önünde yoğun güvenlik önlemi alan polis, yolu barikatla kapattı. İçeri girenlerin üstü aranırken, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganı atan yaklaşık 150 kişilik bir grup, Özdağ ve Hallaçoğlu girerken düğün salonuna doğru yürümek istedi.

Polis ile bir süre konuşan grup, “Ümit şaşırma, sabrımızı taşırma”, “Hareketin lideri Devlet Bahçeli”, “Söz verdik lidere, Mersin tek kale” sloganları attı.

Bulunduğu yerden ayrılmak istemeyen grup, Ümit Özdağ’ın yanlarına gelmesini isteyerek sürekli tekbir getirdi.

Yaklaşık 20 dakika boyunca konferansın verildiği salona girmek isteyen grup, polisin müdahale edileceği yönündeki anonsunun ardından dağıldı.

Özdağ ve Halaçoğlu’na salon baskını

8 Mart’ta da Mersin Silifke’de “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” sloganları atan yaklaşık 100 kişilik bir grup, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'nun konuşma yapacağı salonu basmıştı. Salona çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş; olayların yatışmasından sonra Özdağ ve Halaçoğlu, tekrar salona gelerek konuşmalarını yapmıştı.

9 Mart’ta Twitter adresinden açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Birisi dümenden kürsüye saldırtır, birisi ışıkları söndürtür, diğerleri küçücük salonu sabote ettirir. Her yer oyun, her yer tiyatro” ifadesini kullanmıştı.