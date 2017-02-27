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  3. Özdağ'dan 'İzmir Marşı yasağına' tepki: "Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir"
Özdağ'dan 'İzmir Marşı yasağına' tepki: "Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir"

Özdağ'dan 'İzmir Marşı yasağına' tepki: "Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir"

Eski MHP’li Özdağ, İzmir Marşı söyleyen öğrencilere tepki gösteren Almanya Lisesi Müdürü’nü “Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir” diyerek tepki gösterdi.

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Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, İzmir Marşı’nı yasaklayan Alanya Lisesi’ne Twitter’dan tepki gösterdi.

Özdağ mesajında, “İzmir Marşını yasaklayan okul müdürüne Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir. O marşta şehitlerin kanı var. Yasaklayan zihniyeti aşağılıyorum” ifadelerini kullandı.

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