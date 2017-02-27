Özdağ'dan 'İzmir Marşı yasağına' tepki: "Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir"
Eski MHP’li Özdağ, İzmir Marşı söyleyen öğrencilere tepki gösteren Almanya Lisesi Müdürü’nü “Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir” diyerek tepki gösterdi.
A+A-
Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, İzmir Marşı’nı yasaklayan Alanya Lisesi’ne Twitter’dan tepki gösterdi.
Özdağ mesajında, “İzmir Marşını yasaklayan okul müdürüne Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir. O marşta şehitlerin kanı var. Yasaklayan zihniyeti aşağılıyorum” ifadelerini kullandı.
Izmir Marşini yasaklayan okul müdürüne Yunan Ordusu şükran belgesi verecektir.O marşta şehitlerin kanı var.Yasaklayan zihniyeti aşağılıyorum— Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) 26 Şubat 2017
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.