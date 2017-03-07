Doğuş Özokutan Çiftçioğlu

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de bugün için önceden planladığı konuşmayı değiştirdiğini kaydetti. Derya’nın konuşmasına katıldığını ifade eden Özdenefe, bu konunun gündeme gelmesinin önemli olduğunu belirtti.

Mahkeme sürecinde ve sonucunda kadınların aşağılandığını dile getiren Özdenefe, kadın erkek eşitliğinin sağlanması için önce kadının kendi vücudu üzerindeki hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Kadının cinselliğinin erkeklerin ve toplumun kontrol altında tutması gereken bir konu olarak görüldüğünü söyleyen Özdenefe, mahkeme kararında “yasak bir ilişki yaşamamış tecavüze de uğramamış” bir kadın olduğu ifadelerinin, bunlar olmadığında kadının kürtajı tercih etmesine anlam verilemeyeceği mesajı verdiğini söyledi.

Özdenefe, kararda yer alan, bu kadının iyi aileden geldiği, iyi eğitim gördüğü bu nedenle bu kararın daha da anlaşılamaz olduğu ifadelerinin de konuyla bağlantısız olduğunu dile getirdi.

Kürtaj yaptıran kadınların ötekileştirildiğini söyleyen Özdenefe, “bir kadın kendi başına mı hamile kalır, neden kürtaj yapmak durumunda kalır” sorularının sorulmadığını kaydetti.

“Anayasa ve yasalar toplumdaki bireyleri korur, doğmamış bir fetüs öldürülebilecek bir birey değildir, bir fetus canlı bir şekilde annenin bedeninde çıkarsa birey olur” diyen Özdenefe, “Çocuğun yaşama hakkı ifadesini” kullanırken dikkat etmek gerektiğini anlattı.

Kürtajın bedelinin kadınlar tarafından ödendiğini söyleyen Özdenefe, bunlarla ilgili sıkıntılı yasaların ivedilikle ele alınması gerektiğini söyledi.