Özdenefe: “KTHY Raporu ben ve diğer üyeler okumadan onaylandı”

Rahme Çiftçioğlu-Arzu Köprülü

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ise, bugün Meclis’te büyük bir anomali için konuştuklarını kaydederek, üzerinde konuşulan raporun gayri ciddi hazırlanmış yazılar olduğunu söyledi.

Komitelerin çalışma şekilleriyle ilgili yasal bilgiler veren Özdenefe, bu komitenin bu yasalara riayet etmeyerek bile bile usulsüzlük yapıldığını savundu.

Özdenefe, Genel Kurul’un da komitelerin de CTP’nin nisabı sağlamak için verdiği destek sayesinde toplanabildiğini dile getirerek, KTHY raporunun kendisi ve diğer bazı komite üyelerinin okumamasına rağmen oylandığını anlattı.

Raporun nasıl yazıldığını sorguladığı ve raporu tek başına Zorlu Töre’nin Hasan Taçoy’dan aldığı bilgilerle yazdığını öğrendiğini anlatan Özdenefe, KTHY’nin kapatılmasıyla ilgili de bir dizi iddia olduğunu ancak onların değerlendirilmediğini söyledi.

Özdenefe, CTP Milletvekili Arif Albayrak ve kendisinin kaleme aldığı raporu okuyarak sunulan rapora şerhinin düşürülmesini istedi.

Özdenefe, raporla ilgili yapıldığını iddia ettiği usulsüzlüklerle ilgili Meclis Başkanlığı’nın değerlendirmelerde bulunmasını istedi. Özdenefe okuduğu raporun muhalefet şerhi olarak eklenmesini istedi.

Bunun üzerine oturumu yöneten Meclis Bakan Yardımcısı Hüseyin Alanlı, KTHY Araştırma Komitesi’nin raporunun görüşülmesine kalınan yerden 14 Şubat Salı günü devam edilmesine karar verdi.

Meclis Genel Kurulu 13 Şubat Pazartesi günü de rutin çalışmaları için toplanacak.