Özel kumaşlar Rusya'yı füzelerden koruyacak

Şirketin basın idaresi tarafından yapılan açıklamada, özel olarak üretilen koruyucu kumaşların, elektrik vurularının etkisiyle sadece renk değiştirmekle kalmayıp rüzgârın etkisiyle hareket eden yapraklar gibi karmaşık grafiksel görüntüleri de oluşturabildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca projenin, holdingin bünyesindeki Tehnomaş Bilim ve Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildiği kaydedildi.

GÖRSEL KAMUFLAJ SAĞLAYACAK

Roselektronika Genel Müdür Yardımcısı İgor Kloçko, "Sentez yoluyla bir araya getirilen malzemeler, hassas silahlara karşı kullanılabilecek. Şu anda füzeler, hedefleri görüntü analizine ve görülebilen özelliklerine göre tanıyıp üzerlerine kilitleniyor. Tehnomaş'ın yeni ürünü, ısı veya elektromanyetik değil, görsel kamuflaj sağlıyor" diye konuştu.

Kloçko, yeni ürünlerin askeri alanların dışında da kullanılabileceğini, çeşitli kullanım amaçlı ekranların üretiminde bu malzemelerden faydalanılabileceğini ifade etti.

Rus askeri mühendisler uzun süredir silahların, askeri birliklerin, komuta ve iletişim merkezlerinin, hassas silahlara karşı daha görünmez hale getirilmesi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.