Özel sektör çalışanı borçla yaşıyor

Özlem Çimendal

Merkez Bankası’nın yayınladığı ‘2015 yılı Bankaların Mali Raporları’ ülkede korkunç gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Özel sektörde çalışanların kredi borçlarının had safhada olduğu dikkat çekerken, birçok işletmenin de kredi ile açılıp ayakta kaldığı ortaya çıkıyor.

İş garantisi olmayanlar mahkemelerde sürünüyor…

İş garantisi olmayan iki dudağın arasında olan özel sektörün bu kadar yüksek kredi meblağları ile raporda yer alması ise her geçen gün mazbata mağduru olan, çek yasağına giren, borçlarını ödeyemedikleri için mahkemelerle boğuşanların neden arttığını ise açıklar nitelikte.

KKTC Merkez Bankası’nın yayınladığı 2015 Bankaların Mali Raporlarına göre KKTC’de kredi borcu olmayan insan yok. Ülke ekonomisinin de içinde bulunduğu durumu gözler önüne seren verilerdeki yüksek basamaklı tutarlar, toplumun her geçen gün bankalara borçlanmaya devam ederek, kredi borçları arasında boğulduğunu da gözler önüne seriyor.

Bankalara bağımlılık artıyor

Yerel Bankaların Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Onaylı, Yıllık Bilanço ile Kar ve Zarar Cetvelleri ve Bağımsız Denetim Kuruluşları Raporları’ndan çıkan sonuç aslında ülke ekonomisi ve bankalara bağımlılığın boyutunu da gösteriyor. Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 13 yerel bankanın yayınladığı 2015 raporlarındaki kredi bölümü dikkat çekiyor.

İlk sırada işletme kredileri var, onu tüketici kredileri izliyor

Bankalardan talep edilen kredilerin başını işletme kredileri çekerken, bunu tüketici kredileri izliyor. Her geçen gün açılan kadar kapanan işyerlerinin olduğu ve adım başı açılan işyerlerini denetleyen bir mekanizmanın olmadığı KKTC’de bu kadar çok işletme kredisine başvurunun olduğu da şaşırtıcı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.

Kamu ve özel sektör kredi talebinde uçurum var

Kredilerin kullanıcılara göre dağılımının açıklandığı bölümde ise özel ve kamu altında sınıflandırılan rakamlar arasındaki fark da özel ve kamu çalışanlarının krediye duyduğu ihtiyaç yönünden de dikkat çekiyor. Kamu sektöründeki kredi talebi ile özel sektörden kredi çekenlerin de arasındaki rakamsal uçurum oldukça büyük.

Özel, kamuya göre 10 kat fazla krediye ihtiyaç duyuyor

Kullanıcılara göre dağılım sınıflandırıldığı özel-kamu arasındaki farkta özel sektörün, kamudakilere nazaran kredi talepleri kat be kat daha yüksek. Özel sektörün kredi tutarı, kamu sektörü kredi tutarlarının neredeyse 10 katı.

İş garantisi olmayan iki dudağın arasında olan özel sektörün bu kadar yüksek kredi meblağları ile raporda yer alması ise her geçen gün mazbata mağduru olan, çek yasağına giren, borçlarını ödeyemedikleri için mahkemelerle boğuşanların neden arttığını ise açıklar nitelikte.