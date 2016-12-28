Özelleştirmeler 2017'de başlıyor!

Bertuğ Topal

Bakanlar Kurulu üç yıllık orta vadeli programı resmi gazetede yayınlarken, içerisinde toplumsal tartışmaları beraberinde getirecek projeler de yer alıyor.

Kıb- Tek’te dağıtım altyapısının özelleştirilmesi, Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi, Telefon işlemlerinin tüm telekomünikasyon alanını kapsayacak şekilde özelleştirilmesi, tarımda teşvik sisteminin değiştirilmesi ve eğitimde tam gün gibi hedefler, 2017- 2019 programında yer aldı. Üç yılı kapsayan programla ilgili yasal süreç, resmi gazetede yayınlanması ile devreye girmiş oldu.

E- devlet önemli hedef

Bakanlar Kurulu, 3 yıllık, 2017- 2019 Orta Vadeli Program taslağını onayladı. Programın temel amacı, ferah seviyesinin artırılması ve sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ekonomik yapının, istikrarlı büyümesi olarak açıklandı.

Maliye politikasında bütçe disiplinin devam edeceğine vurgu yapılan programda, gelirlerin artırılmasına yönelik politikaların sürdürüleceği belirtildi. Yeni dönemde, özellikle Araştırma Geliştirme (AR-GE, yatırımı, istihdamı ve yenilikçiliği destekleyen politikalara önem verileceği ifade edildi.

Kamu hizmetlerinin çağdaş ortamda sürdürülmesi için üç yıllık kalkınma planında kamu hizmetşlerinin e- devlet üzerinden yürütülmesinin sağlanacağı net bir ifade ile programda yer alıyor.

Büyüme ve istihdam hedefi

2016 yılında, ekonomik büyüme 2,4 olarak tahmin edilirken, 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 5, 2019’da ise yüzde 5.5 büyüme hedefi var.

Büyüme oranları ile, Gayri safi Milli Hasıla, 2017- 2019 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde sırasıyla 12 milyon 610 bin TL, 13 milyon 941 bin TL ve 15 milyon 396 bin TL olarak öngörülüyor.

2016 yılında 115 bin 716 kişinin istihdamı sağlanırken, istihdam rakamlarının da artırılması öngörülüyor. Büyüme oranlarına bağlı olarak, 2019 yılı sonunda 126 bin 324 kişinin istihdam edilmiş olması sağlanacak.

Üç yıllık dönem sonunda enflasyonun da yüzde 5.1 seviyesinde seyretmesi bekleniyor. Bu arada, Sayıştay uygulama alt yapısının geliştirilmesi ve kamuda etkin yönetim de program içerisinde yer aldı.

Kayıt dışı ile mücadele, AR- Ge çalışmalarına hız verilmesi, enerji altyapısının geliştirilmesi gibi temel unsurlar program süresi boyunca devam edecek.

Tarım Master Planı hazırlanacak

Neredeyse her programda yer alan sonuca ulaştırılamayan Tarım Master Planı hazırlığı, yeni programda da yer aldı.

Sertifikalı tohum üretimi için Tohumculuk Yasası, politikaların sağlıklı zeminde ilerlemesi için de Entegre Kayıt Sistemine geçilecek.

Soğuk zincirle ilgili genişleme hedefi sürerken, süt üzerinden verilen desteklerin küçük ve orta dereceli işletmelere yayılması için çaba harcanacak.

Taşocakları büyümeyecek

Taşocaklarının mevcut durumunun büyümemesi ve çevreye uyumlu hale getirilmesi de karar altına alındı. Buna göre yeni taşocağı izni verilmeyecek, Maden ve Taşocakçılığı Yasası hazırlanacak.

Kablo gelecek

Elektrik arzının sağlanması için, yenilenebilir enerji alanlarının teşviklendirilmesi gündemde. Programda, bölgedeki doğalgaz kaynaklarına atıf yapılarak, Kıb- Tek’in, “doğalgazla üretim yapması ve maliyetlerinin ucuzlaması” da gündeme alındı.

KKTC elektrik şebekesinin Türkiye elektrik şebekesi ile denizaltı kablosu ve güney Kıbrıs elektrik şebekesi ile enterkonnekte çalışmalarına hız verilecek. İlk etapta, bu amaçla yasal değişiklik yapılması programda gündeme alınıyor.

Enerji Dairesi kurulması ve Kıb- Tek’in politika belirleme yetkisinin daireye aktarılması görüşü yeni programda yer aldı.

Kıb- Tek’in fonksiyonlarına göre ayrılması için yasal düzenlemeler yapılacak, dağıtım sistemi için “kamu- özel” ortaklığı için zemin yaratılacak.

Su için yeni plan

Uzun süre tartışılan su politikası için öngörülen sistem Su Havzaları Yönetim Planı. Su İşleri Dairesi ise, “su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını organize edilecek” şekilde, yeniden yapılandırılacak.

Atık su planlamasına geçilecek, aynı zamanda atık su ve yağmur sularının yeniden kullanılabileceği bir sistem yaratılacak.

Tahsisler iptal dilecek

Turizm yatırım amaçlı belirlenen parsellerde duran yatırımlar için iptal gündemde. Mevcut kapasitenin etkin kullanılması için yarım kalmış yatırımların tamamlanması sağlanacak.

Turizm için yeni yatırım bölgeleri belirlenecek ve ülke genelinde turizmden etkin fayda oluşması gündeme gelecek.

Trafik tek merkezden

Trafik kazalarının en aza indirilmesi için ilk etapta Trafik Yönetim Sistemi merkezi kurulacak. Ehliyet verme sistemi kökten değişimle ABV uyumlu hale getirilecek.

Karayolları Master Planı çerçevesinde alt ve üst geçitli yollara ağırlık verilecek. Yerel yönetimlerin de desteği alınarak, yeni bit toplu taşıma sistemine geçilecek.

Telekomda özelleştirme

Telekomünikasyon altyapısını ve hizmetlerinin geliştirilmesi için özelleştirme yeni programda da yer aldı. Bilgi ve iletişim alanında MOBESE sistemi de hayata geçirilecek.

Sağlıkta yeni yasalar gündemde

Ülkede yaşayan herkesi kapsayacak şekilde, genel sağlık sigortası yasası çıkarılacak. Bu çerçevede kamu hastanelerinde ilaç dağıtımı duracak, analaşmalı eczaneler üzerinden bir sütsem kurulacak.

Eğitimde tam gün hizmet verilmesi yanında, genel sağlık sigortası ve döner sermaye gibi unsurlar devreye konacak.

Sosyal Güvenlik Yasası, Hasta Hakları Yasası, Döner Sermaye Yasası, gibi çok sayıda yasa üç yıllık sürede yasam bulacak.

Çevreye özel ilgi

Program içerisinde, çevre konusunda AB standartlarına atıfta bulunuluyor. Girne Dağları ve Akdeniz foklarının özel yaşam alanları Özel çevre Koruma Bölgesi ilan edilecek.

Belediye sayısı azalacak

Geçmiş dönemde çok tartışılan 28 belediye sayısının azaltılması için yeni bir hedef belirlendi. Buna göre önümüzdeki üç yıllık dönemde, kesin olarak belediye sayısında azaltma yapılacak.

Bu arada, ülke genelindeki evsel atıkların, belediyeler eliyle Güngör çöp alanına taşınması için başlatılan çalışmalar sonlandırılacak.