Özersay: "Akıncı bitiyse bunu açıklasın"

Liderler arasında dün görüşme yapılmamasını Ada TV’ye değerlendiren Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya çağrıda bulundu.

SİYASİ SORUMLULUĞU VAR

Denktaş, Talat ve Eroğlu dönemlerinde 12 yıl boyunca müzakere masasında olan Prof. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya çağrıda bulundu. Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay, “Bir sonuç alınamıyorsa ve yakın gelecekte de bir sonuç alınamayacağını görüyorsa Sayın Cumhurbaşkanı siyasi sorumluğunu yerine getirmeli. Bunu Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmalı” diye konuştu.

HAZİRANDA SEÇİME GİDELİM

BAŞBAKAN’ın erken seçimle ilgili “muhalefet tarih versin konuşalım” çağrısına da Haziran ayını işaret eden Özersay, “Devlet Laboratuvarı’nda çıkan yangından sonra gıdayla ilgili denetimler yapılmıyorsa bu Kıbrıs meselesi kadar önemli bir sorundur. Trafikte 1974’te şehit düşen insanlarımızdan çok daha fazlasını kaybediyorsak, bunları hemen çözmeliyiz” dedi.

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