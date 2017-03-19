Özersay: "Halkın umudunu boşa çıkarmayacağız"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Biz bu ülkenin düzelmesi için bedel ödemeye hazırız. Gerekirse bir daha seçilmemeyi göze alacağız ve doğru olanı, toplumun yararına olanı yapacağız. Herkes şunu bilsin ki yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü de vermeyeceğiz” dedi. Halkın Partisi’nin bunca yıldır hükümete gelen, ortak olan partilerin iliğine kadar işlemiş olan hukuksuzluk ve partizanlıkları ortadan kaldırma konusunda kararlı olduğuna vurgu yapan Özersay “siyaseti kendisine bir ömür sürecek bir meslek olarak seçenler, yaşamını siyasetten elde edeceği menfaate bağlayanlar o koltuklardan kolay kolay kalkamazlar. Bu ülkenin ihtiyacı artık toplumun yararını ön plana koyacak, kendi cebini değil dar gelirli vatandaşın geçim sıkıntısını düşünecek yeni bir siyaset anlayışıdır” dedi. Boğazköy, Pınarbaşı ve Dağyolu köylerini ziyaret eden Halkın Partisi yetkilileri köylülerin sorunlarını cevapladı ve hayvancılık, vergi, elektrik, alternatif enerji, kayıt dışı ekonomi ve son ekonomik krizin aşılması için çözüm önerilerini paylaştı. Ziyarette Genel Başkan Özersay’a Genel Sekreter Tolga Atakan ve Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu yanında partinin diğer yetkilileri ve gönüllüleri de eşlik etti.

“HALKIN UMUDUNU BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ”

Dağyolu’nda vatandaşlarla bir araya gelen ve soruları da yanıtlayan HP yetkilileri ülkenin farklı sorunları konusundaki çözüm önerilerini de paylaştılar. Genel Başkanı Özersay “bunca yıl halkın umudunu hep boşa çıkardılar ve yapamayacakları sözler verip daha sonra ciddi hayal kırıklıkları yarattılar. Biz Kıbrıs Tük Halkına bu hayal kırıklığını bir daha yaratmaya kimsenin hakkı yoktur. Bu nedenle ülkemizdeki farklı sorunların ne şekilde çözümleneceğine dair çalışma grupları ve ekipler oluşturduk. Bazı temel sorunların çözülemiyor olması, bunca zamandır hükümete gelenlerde bu sorunların çözülmesi yönünde siyasi bir irade bulunmuyor olmasındandır. Siyasi irade eksikliği nedeniyle hükümete gelenler, acaba nasıl yapayım da bir daha seçileyim hesapları yapmaya başlıyorlar. Başımıza ne geldiyse bu eski siyaset anlayışından geldi. Artık her alanda konusuna hakim ve ne dediğini bilen insanların görev alacağı ama bunlara ilaveten de yapılacak doğru işlerin arkasında kararlılıkla duracak olan bir siyasi iradeye ihtiyaç vardır. Halkın Partisi ‘yeni siyaset’ derken işte tam da bunu kastetmektedir. Biz Halkın Partisi olarak hazırız, halkın bu görevi vereceğine inanıyoruz. Herkesin içi rahat olsun, bize dair halkın umudunu boşa çıkarmayacağız” dedi. Toplantı sırasında söz alan Genel Sekreter Tolga Atakan devletin işleyişinde inanılmaz boyutlara varan israfın önünü geçmek için ne gibi adımlar atacaklarını anlattı. Toplantıda ayrıca HP Enerji çalışma grubu üyesi Yusuf Avcıoğlu da alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve ülkedeki en önemli girdi maliyeti olan elektrik maliyetlerinin azaltılması konusunda HP’nin çözüm önerilerini anlattı.

“KÖYLERDE ÇÖZÜMÜ MÜMKÜN SORUNLAR VAR”

Halkın Partisi yetkilileri ziyaret ettikleri köylerde aslında biraz irade ve niyet olması halinde çözülebilecek sorunlar olduğunu dikkat çektiler. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada “özellikle alt yapı eksiklikleri ve toprak yapısı düşünülmeden verilen inşaat izinleri nedeniyle, plansızlık sonucunda Boğazköy’de çok ciddi bir kanalizasyon sorunu yaşanıyor. Bazı bölgelerde lağım suları açıktan insanların kullanım alanlarının olduğu noktalardan geçerek gidiyor. Bu kadar güzel bir bölgede plansızlık sonucunda böyle bir durumun ortaya çıkmasına hükümetlerin izin vermesi inanılır gibi değil. Öte yandan yine aynı bölgede Gönyeli çemberinden Boğaza kadar olan yolun orta kısmındaki alanda otlar ve çöpler hem görüntü hem de trafik güvenliği açısından ciddi bir sorun teşkil ediyor. Boğazköy ayrı bir idari birim olarak ortaya çıkmış olmasına rağmen halen daha bazı işlemlerde Dikmen olarak gösteriliyor. Üstelik köyün bir ilkokulu, bir mezarlığı yok. Pınarbaşı ve Dağyolu köylerinde ise yeni dökülen yolun, yük kamyonlarının aşırı ve denetlenmeyen yükleri nedeniyle yollarda çökmelere neden oldukları gözlemleniyor” denildi. Yaratıcısı olduğumuz yeni ve halk odaklı siyaset anlayışıyla kuracağımız iyi bir yönetim ile bu sorunların tümünü çözebileceğimizden eminiz.