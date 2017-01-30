Özersay: "Hedef tek başına iktidar"

Halkın Partisi’nin 1’inci Olağanüstü Kongresi dün gerçekleştirildi.Kongre’de tek aday olan Kudret Özersay yeniden parti başkanlığına getirildi.

Kongre’de konuşan Özersay, halkın kendilerine güvendiğini belirterek tek başına iktidar vurgusu yaptı.

Genel Başkan Özersay, sorunların kaynağının doğru saptanması halinde çözüm üretilebileceğine dikkati çekerek, ülke siyasetinin yozlaştığını savundu.

Halkın artık değişim istediğinin görüldüğü de kaydeden Özersay, toplumların statik değil dinamik olduğunu bu nedenle halkın kendilerine verecekleri görevleri yerine getirmeye hazır olduklarına değindi.Hükümete eleştirilerde de bulunan Özersay, erken seçimin şart olduğunu da kaydetti.

Kıbrıs konusunda ise Özersay, parti olarak nasıl olursa olsun bir çözümden yana duruşları olmadığını belirterek, Kıbrıs sorununa çözüm bulma mücadelelerinin devam edeceğini ancak bunu yaparken ülke sorunlarını göz ardı etmeyeceklerini kaydetti. ‘Kıbrıs Türk Halkı bize güveniyor, biz de onların iradesine güveniyoruz’ diyen Özersay, hedeflerinin tek başına iktidara gelmek olduğunu ve bunu başaracaklarını vurguladı.

Özersay’ın konuşmasının ardından divan oluşturuldu.Daha sonra bir yıllık faaliyet raporu ve mali rapor okunarak aklandı.

Olağanüstü Kongre’de tüzük değişiklikleri de oylanarak kabul edildi.Kongrede, tek aday olan Kudret Özersay yeniden parti genel başkanlığına getirildi.

Halkın Partisi 1. Olağanüstü Genel Kongresi’nde 50 kişilik Parti Meclisi seçimi de yapıldı.

50 kişilik Parti Meclisi şöyle:

Lefkoşa:

Tolga Atakan

Ayşegül Baybars

Ayşe Onar

Yenal Senin

Tuğberk Emirzade

Cemre Günsel Esengin

Gizem Çeliker Akandere

Güneş Sarıkamış

Ramadan Beysun

Göktürk Ötüken

Teksen Köroğlu

Uğur Çulhaoğlu

Özgul ezgin

Öcal Dallı

Saffet Aşıksoy

Girne:

Jale Refik Rogers

Altay Nevzat

Sadık Ülker

Mehmet Çavuşoğlu

Adem Çakır

Ayla Gürel Moran

Adem Beydola

Ihsan Tuncali

Murat Borucu

Güven Erkal

Mağusa:

Hilmiye Sezer Kumbur

Şevki Kıralp

Orkun Bozkurt

Duygu Uzun

Mert Şentaş

Cihan Abi

Kemal Bağzıbağlı

Hasan tosunoğlu

Erol Kaymak

Süleyman Canatan

Cenan Eskimuhtaroğlu

Gülsün Korun

Batur Sağlamer

İskele:

Hicran Fırat

Cuma Onbaşı

Ahmet Göz

Yüksel Güzel

Muhammed F. Erol

Güzelyurt:

Atilla Ertürk

Suna Tip

İbrahim Kahramanoğlu

Ramadan Durmazer

Lefke:

Fedai Öztoprak

Hasan Karlıtaş