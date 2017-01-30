Özersay: "Hedef tek başına iktidar"
Halkın Partisi’nin 1’inci Olağanüstü Kongresi dün gerçekleştirildi. Kongre’de tek aday olan Kudret Özersay yeniden parti başkanlığına getirildi.
Halkın Partisi’nin 1’inci Olağanüstü Kongresi dün gerçekleştirildi.Kongre’de tek aday olan Kudret Özersay yeniden parti başkanlığına getirildi.
Kongre’de konuşan Özersay, halkın kendilerine güvendiğini belirterek tek başına iktidar vurgusu yaptı.
Genel Başkan Özersay, sorunların kaynağının doğru saptanması halinde çözüm üretilebileceğine dikkati çekerek, ülke siyasetinin yozlaştığını savundu.
Halkın artık değişim istediğinin görüldüğü de kaydeden Özersay, toplumların statik değil dinamik olduğunu bu nedenle halkın kendilerine verecekleri görevleri yerine getirmeye hazır olduklarına değindi.Hükümete eleştirilerde de bulunan Özersay, erken seçimin şart olduğunu da kaydetti.
Kıbrıs konusunda ise Özersay, parti olarak nasıl olursa olsun bir çözümden yana duruşları olmadığını belirterek, Kıbrıs sorununa çözüm bulma mücadelelerinin devam edeceğini ancak bunu yaparken ülke sorunlarını göz ardı etmeyeceklerini kaydetti. ‘Kıbrıs Türk Halkı bize güveniyor, biz de onların iradesine güveniyoruz’ diyen Özersay, hedeflerinin tek başına iktidara gelmek olduğunu ve bunu başaracaklarını vurguladı.
Özersay’ın konuşmasının ardından divan oluşturuldu.Daha sonra bir yıllık faaliyet raporu ve mali rapor okunarak aklandı.
Olağanüstü Kongre’de tüzük değişiklikleri de oylanarak kabul edildi.Kongrede, tek aday olan Kudret Özersay yeniden parti genel başkanlığına getirildi.
Halkın Partisi 1. Olağanüstü Genel Kongresi’nde 50 kişilik Parti Meclisi seçimi de yapıldı.
50 kişilik Parti Meclisi şöyle:
Lefkoşa:
Tolga Atakan
Ayşegül Baybars
Ayşe Onar
Yenal Senin
Tuğberk Emirzade
Cemre Günsel Esengin
Gizem Çeliker Akandere
Güneş Sarıkamış
Ramadan Beysun
Göktürk Ötüken
Teksen Köroğlu
Uğur Çulhaoğlu
Özgul ezgin
Öcal Dallı
Saffet Aşıksoy
Girne:
Jale Refik Rogers
Altay Nevzat
Sadık Ülker
Mehmet Çavuşoğlu
Adem Çakır
Ayla Gürel Moran
Adem Beydola
Ihsan Tuncali
Murat Borucu
Güven Erkal
Mağusa:
Hilmiye Sezer Kumbur
Şevki Kıralp
Orkun Bozkurt
Duygu Uzun
Mert Şentaş
Cihan Abi
Kemal Bağzıbağlı
Hasan tosunoğlu
Erol Kaymak
Süleyman Canatan
Cenan Eskimuhtaroğlu
Gülsün Korun
Batur Sağlamer
İskele:
Hicran Fırat
Cuma Onbaşı
Ahmet Göz
Yüksel Güzel
Muhammed F. Erol
Güzelyurt:
Atilla Ertürk
Suna Tip
İbrahim Kahramanoğlu
Ramadan Durmazer
Lefke:
Fedai Öztoprak
Hasan Karlıtaş
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