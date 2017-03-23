Özersay: "Kamuya açık tuvalet dahi olmayan yerde festival yapılıyor"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Turizm Çalışma Grubu üyeleriyle birlikte Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun ve Birlik yönetimi ile bir araya gelerek turizm konusundaki çözüm önerilerini paylaştı, sorunları dinledi. KKTC’de turizm faaliyetlerinin senenin 12 ayına yayılması ve ekonominin farklı kesimlerinin bu sektörün getirilerinden daha fazla yararlanması ihtiyacına dikkat çeken Özersay “bunu başarmak mümkündür. Biz Halkın Partisi olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve hazırız. İhtiyaç çok iyi bir planlama, ekonominin farklı sektörleriyle iyi bir koordinasyon ve turizmin halkın da katılımıyla bir yaşam biçimi haline dönüştürülmesidir” dedi. Görüşmeye Halkın Partisi Turizm Çalışma Grubundan Serhan Aktunç, Özgür Vehit ve Ramadan Beysun’un yanında Parti Meclisi üyesi Hilmiye Kumbur da katıldı.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada HP yetkililerinin turizmdeki farklı paydaşlarla sürekli istişare halinde olduğuna ve iyi bir planlama ile turizmin ülke ekonomisindeki çarpan etkisinin artırılabileceğine dikkat çekildi.

“TURİZMİ HALKIN KATILIMIYLA BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRECEĞİZ”

KITSAB ziyareti sırasında konuşan Özersay “ülkemizde ithalat ve ihracat dengesi alt üst olmuş durumdadır. Artan ithalat ihracat farkını azaltmak için bir yandan üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğumuz birtakım ürünleri teşvik etmeyi ve alandaki üreticileri kooperatifleşme yolu ile dış piyasalarda rekabet edebilir şekilde üretim yapmaya yönlendirmeyi hedefliyoruz, ancak diğer yandan da turizm gelirlerimizi daha da artırarak ülke ekonomisindeki bu sağlıksız yapıyı tamir edebileceğimize inanıyoruz. Turizm gelirlerimiz bugünkü teşvik sistemi ile adil şekilde piyasaya ve farklı kesimlere yansımıyor. Belirli sayının üzerinde turist getiren kesimlere teşvik oranının daha fazla olması rekabet açısından da bazı dengesizlikler ortaya çıkarıyor. Burada teşvikten yararlanan kesimleri suçlamak bir çözüm değildir. Teşvik dilimlerini yeniden düzenlemek ve beş yıldızlı oteller dışındaki otellerimizin de sisteme kalitelerini ve standartlarını artırarak dahil olmalarını sağlamak lazımdır. Benzer şekilde özel ilgi turizmi, ki iyi planlanırsa çarpan etkisi çok daha fazla olabilir, de teşviklerdeki değişiklikle daha da geliştirilebilir. Öte yandan esnafın turizm gelirlerinden daha iyi bir pay almasını sağlamak için koordineli çalışmak zorundayız. Bakın bugün Antalya ve benzeri turistik şehirlerde gelen turistler otelde tatil yapıp eğlenmeleri yanında alış verişlerini gece çıkıp çarşıda yapabilmekte, kolaylıkla ulaşabilecekleri restoranlarda farklı ortamlarda yemeklerini yiyebilmektedirler. Organizasyonlar planlı olarak yapıldığı için ve esnaf da mesai saati şeklinde değil geç saatlerde ve hafta sonları, Pazar günleri de açık olduğu için çarşı da bu gelirlerden çok daha fazla yararlanmaktadır. Son zamanlarda ülkemizde de yaz ayları dışında teşvik sistemi kapsamında yurt dışından çok sayıda turistin getirildiğini görüyoruz. Bu gelen turistlerin sadece belirli yerlerde alış veriş yapmalarını değil, çarşıda daha uzun kalmalarını, daha farklı saatlerde çarşı ziyareti yapabilmelerini organize edebilirsek, kimsenin kimseyi karalamadan ve suçlamadan birlikte çalışmasını teşvik edersek bu turistler ekonomimize çok daha fazla katkı yapmış olur. Devletin bu konularda düzenleyici ve denetleyici rolünü yerine getirmesi şarttır. Oysa şu anda tam bir başıboşluk var. Ekonominin farklı kesimlerinin, turizm açısından birbirlerinin rakibi değil tamamlayıcı olduğunu, bu pastayı büyütüp gerçekten sürdürülebilir bir sektör yaratılabileceğini anlamalarını sağlamak lazım. Bu açıdan devletin tabi ki başka görevleri de var. Bunlar altyapı ve eğitim yoluyla ara eleman açığını karşılamakla bağlantılıdır” dedi.

“KAMUYA AÇIK TUVALET DAHİ OLMAYAN YERDE FESTİVAL YAPILIYOR!”

“Devletin turizm faaliyetlerinin festivalleri, ören yerlerini, eski eserleri ve esnafın satış yaptığı çarşıyı da kapsayacak şekilde dönüşümünü sağlamak için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi son derece önemlidir” diyen Özersay “kamuya açık alanlarda, gerek festival organize edildiğinde gerekse çarşıda turistlerin bir tuvalet dahi bulamadıklarını biliyoruz, gözlemliyoruz. Bu açıdan belediyelerimiz ve Turizm Bakanlığı kendi kendilerini sorgulamalıdırlar. Aynı şekilde eğitim sistemi içerisinde turizm sektöründe ihtiyaç duyulan ara eleman sıkıntısının aşılması için atacağımız adımlar var. Bugün meslek okullarımızda meslekler geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Bunların acilen güncellenmesi ve bu konularda eğitim alan gençlerimizin turizm sektöründe çalışmalarının sıcak bakılmayan bir meslek, iş olmaktan çıkarılması gerekir.

TOLUN: TEŞVİK SİSTEMİ ALTERNATİFLER TEMELİNDE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Görüşme sırasında turizm örgütünün yasal alt yapısının tamamlanmasının değil hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken KITSAB Başkanı Tolun, turizm teşviklerinde bazı değişiklikler yapılmasının gerekli olduğuna işaret ederek özellikle güney Kıbrıs üzerinden gelecek turistlerin de belirli şartlar dahilinde teşvik sistemi kapsamına alınabileceğini vurguladı. Bu türden bir adımın siyasi ve olası ekonomik yansımaları üzerinde görüş alış verişinde bulunulan görüşmede bazı akılcı düzenlemelerin devletin gelir kaybı yaşamaksızın genel turizm gelirlerini artırabileceği noktasında görüş birliği sağlandı. KITSAB Başkanı Tolun ayrıca turizmin casino ve büyük otellerin yararına olan ve kolay para kazanılan bir sektör olduğu algısının ciddi zarar verdiğine ve gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Bu açılardan da atılması gereken adımlar olduğunu anlatan Tolun KITSAB olarak kendilerinin her türlü fikir katkısını koymaya hazır olduklarını, ülkede sürdürülebilir bir turizmi desteklediklerini vurguladı.