Özersay: "Sosyal adalet eksikliği esnafı eziyor"

Halkın Partisi yetkilileri Güzelyurt sanayi bölgesi esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. HP Genel Başkanı Kudret Özersay bu ziyaretler sırasında yaptığı konuşmada “esnaf, olağan kazancından kat kat fazla bir re’sen vergi gönderilerek tedirgin ediliyor, ertesinde de siyasilerle muhatap olarak bu vergiyi düşürmek için uğraşmak zorunda bırakılıyor. Böyle bir vergi yaklaşımı olamaz, keyfiliğe dayalı, insanların gelirini esas almayan ve itiraz etmeyenin yanına kalan bir vergi kabul edilemez” dedi. Esnafın sosyal sigorta yatırımlarını yapma konusunda zorlandığına da dikkat çeken Özersay, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle insanların bu yatırımları yapmakta zorlanmaya başladığını, bu nedenle bazı eski borçların yeniden yapılandırılması için esnafa kolaylık sağlanması gerektiğini de vurguladı. Halkın Partisi’nin Güzelyurt sanayi bölgesi ziyaretine Genel Başkan Özersay, Genel Sekreter Tolga Atakan, Güzelyurt İlçe Başkanı Naim Pınar, Lefke İlçe Başkanı Serhat Usanmaz ile Güzelyurt ilçe yönetimindeki diğer üyeler ve parti yetkilileri ve gönüllüleri katıldı.

“RE’SEN VERGİYİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Güzelyurt bölgesi sanayi bölgesinde ve civarında ekonomik faaliyet yürüten esnaf ile görüşen Halkın Partisi yetkilileri temel sıkıntıları vatandaşlardan dinledi ve çözüm önerilerini anlattı. HP Genel Başkanı Özersay re’sen vergi yönteminin kriterlere bağlı bir hale dönüştürülmesi ve itiraz sürecinin de siyasilerin kontrolünden çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Özersay “çok sayıda esnafın normal gelirinin belki de 20 katı oranında re’sen vergi gönderilerek ciddi şekilde huzursuz edildiğini gözlemledik. Bu girişim ertesinde insanları ‘gelin de konuşup hallederiz’ diyerek davet ettiklerini, ancak daha sonra da at pazarlığı misali vergiyi aşağıya düşürdüklerini öğrendik. Bunu genelde siyasilerin devreye girebilmek için bir fırsat bildiği ortadadır. Özetle re’sen vergi sisteminin ya insanlara baskı yapmak ya da esnafı siyasilere muhtaç bırakmak için istismar edildiği açıktır. Bunun için bir yandan bunun objektif kriterlere dayalı bir hale dönüştürülmesinde, diğer yandansa itiraz süreçlerinin adil olmasında siyasi kararlılık göstereceğiz. Halkın Partisi programına da açıkça yazarak Halkımıza dönük olarak bir taahhüt altına girdik. Biz bu re’sen vergi uygulamasını değiştireceğiz. Meslek birliklerinin ve sivil toplum örgütlerinin de temsil edileceği vergi takdir ve itiraz komisyonları (vergi tahkim kurulu) oluşturacağız. Bu yolla siyasilerin esnafa baskı yapmasının önüne geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

"DÖVİZDEKİ DALGALANMA KONUSUNDA HÜKÜMET TEK BİR ADIM ATMADI"

Dövizde yaşanan dalgalanma ertesinde hükümetten gelen tek açıklamanın “bu dalgalanma durulsun, önümüzü görelim, ona göre ne yapacağımıza bakarız” şeklinde olduğunu söyleyen Özersay “bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen UBP-DP hükümeti esnafın ve genel anlamda vatandaşın belini büken bu ekonomik olumsuzlukların önüne geçecek tek bir adım atmış değildir. Esnaf elektrik başta olmak üzere girdi maliyetleri konusunda ciddi sıkıntı çekmektedir. Bunları görüp adım atması gerekirken hükümetin kamudaki vergi, resim ve harçlara ciddi anlamda zam yapmış olması bu sıkıntının üzerine tuz-biber olmuştur. Kendi insanını, özellikle de üreterek yaşamaya çalışan vatandaşlarını bu kadar görmezden gelen bir hükümet olabilir mi?” diye sordu.