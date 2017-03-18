Özersay: "Ziyamet’e su gelmedi ama fiyatı geldi"

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye’den gelen suyun Ziyamet’e ulaşmadığını ancak 5 TL olarak belirlenen su fiyatının vatandaşa yansıtıldığı açıkladı. Özersay bu duruma sosyal medyadan böyle tepki gösterdi.

"Ziyamet’e SU gelmedi ama FİYATI geldi…

Türkiye’den su geldi, geldi gelmesine de bazıları bunu fırsat bilip geçmişin yanlışlarının faturasını vatandaşlardan çıkarmaya çalışıyor anlaşılan. Nasıl mı?

Mesela Türkiye’den gelen su Ziyamet’e ulaşmadı, ulaşmasını sağlayacak su hattı da zaten yapılmadı.

ANCAK

evet ANCAK, Türkiye’den gelen suyun fiyatı 5 TL olarak belirlendi ve Ziyamet’teki insanlara eskiden beri aldıkları Yeşilköy’den gelen su da 5 TL’ye satılmaya başlandı.

Yani bu ülkedeki KÖTÜ YÖNETİM, vermediği suyun fiyatını esas alıp yeni fiyat olarak vatandaşa yüklüyor.

Yani Ziyamet’e Türkiye’den su gelmedi ama Türkiye’den gelen suyun FİYATI geldi…

Bu durum İskele-Karpaz bölgesindeki başka köyler için de geçerli maalesef, inanılır gibi değil."