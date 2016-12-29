Özersay’dan KTÖS’e Tepki

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bugün ülkede gündem haline gelen Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 2017 ajandalarıyla ilgili sosyal medyadan tepki gösterdi.

Özersay, “Yasalarına göre kurulduğunuz ve faaliyet göstermekte olduğunuz; hak arayışlarınızı mahkemeleri önünde sürdürdüğünüz; özlük haklarınızı Meclisinde onaylanan yasalarına göre ileriye götürmeye çalıştığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı “toplumsal varlığımızı tehlikeye atan bir hamle” öyle mi? Yeni nesillere vereceğiniz eğitimde, kendi devletlerini kendi varlıklarını tehlikeye sokan bir yapı olarak görmelerini sağlayarak mı toplumsal varlığımıza sahip çıkmalarını isteyeceğiz? Siyasi partilere eşit mesafede olması gereken sendikaların sadece bazı siyasi partilerin kuruluş gününü hatırlaması ve üyelerinin de bunu hatırlamasını istemesi normal mi?

Şahsen ben bu ülkenin öğretmenlerinin büyük bir bölümünün bu düşünceleri paylaşmadığını biliyorum. O nedenle kimse bundan hareketle öğretmenlerimizi karalamaya kalkmamalıdır….”dedi.