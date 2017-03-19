Özgünel ailesi husumet yalanladı

Nadire Bahadi

Türkmenköy’de geçtiğimiz Çarşamba günü Bekir Sami Bahtıkara’nın İsmail Özgünel’i av tüfeği ile yaralayıp ardından canına kıydığı olayın yankıları devam ediyor. Havadis’e konuşan İsmail Özgünel’in babası Mehmet Özgünel basında çıkan husumet iddialarını yalanladı. Türkmenköy’de Bahtıkara ailesi ile yaklaşık 43 yıldan bu yana komşu olduklarını belirten Özgünel, daha önce aileler arasında sorun yaşanmadığını herhangi bir husumetin bulunmadığını söyleyerek oğluna katil damgası vurulmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Özgünel: Bu insanlar benim oğlumu öldürmeye çalıştı

Olay günü oğlu İsmail Özgünel’in evlerinin balkonunda oturup kahve içtiğini söyleyen Mehmet Özgünel, bunun son derece doğal ve hakları olduğunu söyledi. Bahtıkara ailesinin İsmail Özgünel’in evlerini gözetlediği iddialarının gerçekleri yansıtmadığını söyleyen Mehmet Özgünel, “söylenenler yalan. Aramızda hiçbir husumet yok. Oğlumun balkonda oturmasından rahatsız olup evlerini gözetlediğini düşünen bu insanlar benim oğlumu öldürmeye çalıştı” dedi.

“Polise şikayet etselerdi, suçu varsa cezasını çekerdi”

Bekir Bahtıkara’nın ateş etmesi ile İsmail Özgünel’in başına 3, kulak memesine 1, sol omzuna da 1 şaşmanın isabet ettiğini belirten Mehmet Özgünel, “37 yaşındaki adamı ben kulağından tutup balkonda oturmasın diye içeriye sokamazdım. Madem ki rahatsız oldular, polise şikayet etselerdi. Bir suçu varsa o zaman cezasını çekerdi” şeklinde konuştu.