Özgür: "BTHK bütçesi %15 personel harcamaları ile örnek"

Gözde Süreç Sarı - Doğuş Özokutan Çitçioğlu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüşerek onayladı.

İlk olarak Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar tasarıya ilişkin raporu okudu.

ÖZGÜR

CTP milletvekili Birikim Özgür, kurum bütçesinin örnek bir bütçe olduğunu personel harcamalarının yüzde 15 olduğunu, yüksek yatırım bütçesi bulunduğunu söyledi.

Özgür, oybirliğiyle geçirilen bütçenin kurum çalışmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Bu kurumun bir üst kurul olduğunu söyleyen Özgür, kuruma sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Özgür, kamunun düzenleme ve denetleme yününde faaliyetlerini yürütebileceği bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

BTHK’nın elinde yatırıma yönelik bazı yetkilerin, Bakanlar Kurulu’na verildiğini söyleyen Özgür, bunu eleştirdi.

Ekonomi alanında yaşanan daralmanın kamu ve özel yatırımlarının aksamasına da yol açtığını söyleyen Özgür, işsizlikte de patlama meydana gelebileceğini belirtti.

Özgür, halkı zor günlerin beklediğini söyledi.

“Yatırımların önünün açılmasıyla ekonomik durağanlık aşılabilecek” diyen Özgür, hükümetin durumu sadece izlemekle yetindiğini savundu.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, kurumun halkı koruma ve denetim görevi olduğunu söyleyerek, yapılan çalışmaların tatmin edici olmadığını savundu.

Angolemli, mobil telefon ve konuşma ücretlerinin pahalı olduğunu, Digiturk olayının ise Meclis Komitesi’nde beklediğini kaydetti.

Angolemli, resen vergi verenlerin ve vermeyenlerin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyleyerek, kurumun bağımsız olmadığını, başkan ve başkan yardımcısının hükümet tarafından atandığını belirtti ve yasaya ret oyu vereceklerini söyledi.