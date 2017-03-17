Özgür: "CTP'li başbakanlar yemeklerini ceplerinden öderlerdi"

Eniz Orakcıoğlu

CTP Milletvekili Birikim Özgür, Sosyal Medya hesabı üzerinden Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı izaz ikram rakamlarını paylaştı. Özgür’ün yaptığı paylaşıma göre ; “Başbakanlık, izaz ikram için 2014'te 110 bin TL, 2015'te 133 bin TL ve 2016'da ise 341 bin TL harcamış. Söz konusu harcamalar UBP döneminde 255 artış göstermiş. Maliye Bakanlığı izaz ikram harcamaları ise, 2014'te 17 bin TL, 2015'te 19 bin TL ve 2016'da ise 100 bin TL olarak gerçekleşmiş. Harcamalar DP döneminde yüzde 528 artmış göstermiş.”

“Sigarayı bile devlete ödettiriyorlar”

2014-2016 döneminde yıllık temsil giderlerini yani izaz ikram giderlerini meclisten yazılı soruyla talep ettiğini belirten Özgür, “Miktarların hiçbir önemi yok. Zihniyet önemli. Sigarasını bile devlete ödettirmeye çalışan bakan ve bürokratlarla bu iş olmaz” şeklinde konuştu.

Özgür’ün Sosyal Medya üzerinden paylaşımının tam metni şöyle;

“Zeren Mungan Maliye Bakanı iken ziyaretine gittiğimde "Sana sadece su ikram edebilirim, ister misin?" demişti de şaşırmıştım.

Başbakanlar genelde yoğun olur. Milletvekilleri ve bakanlarla öğle yemeğini ofiste birlikte alarak zamanı iyi kullanmak durumunda kalırlar. Özkan Yorgancıoğlu da Ömer Soyer Kalyoncu da bize ısmarladıkları yemekleri her seferinde ceplerinden para çıkarıp ödedi.

Çoğu sefer de abarttıklarını düşündüm açıkçası. Ancak yıllarca kamu kaynakları o kadar hoyratça kullanılmıştı ki bu gibi sembol nitelikli konularda örnek davranışlara gerçekten de ihtiyacımız vardı.

Merak edip biz görevi devrettikten sonra bu sembol nitelikli konuda hassasiyetin devam edip etmediğini araştırdım. 2014-2016 döneminde yıllık temsil giderlerini yani izaz ikram giderlerini mecliste yazılı soruyla talep ettim.

Başbakanlık ve Maliye'yi paylaşmak istiyorum.

Kabaca 2014 ve 2015 CTP dönemini, 2016 da UBP-DP dönemini temsil ediyor.

Başbakanlık, izaz ikram için 2014'te 110 bin TL, 2015'te 133 bin TL ve 2016'da ise 341 bin TL harcamış. UBP döneminde harcama % 255 artmış.

Maliye, 2014'te 17 bin TL, 2015'te 19 bin TL ve 2016'da ise 100 bin TL harcamış. DP döneminde harcama % 528 artmış.

Miktarların hiçbir önemi yok. Zihniyet önemli. Sigarasını bile devlete ödettirmeye çalışan bakan ve bürokratlarla bu iş olmaz...”