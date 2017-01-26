Özgürgün: "Ada’da anlaşmaya varılamamasının iki nedeni var"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs konusunu BRT’de değerlendirdi.

Başbakan Özgürgün değerlendirmesinde Kıbrıs’ta iki nedenle sorunun çözülmediğini kaydetti ve bunları şöyle sıraladı:

Özgürgün,‘nedenlerden biri Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs’ı helen adası olarak görmesi ve anlaşmaya yanaşmaması, diğeri ise Kıbrıs Türk Halkı ve Türkiye’nin bunu kabul etmemesidir”dedi..

Başbakan adada bir anlaşma olması için ise Kıbrıs Türkü’nün azınlık olmayı kabul etmesi gerektiğine işaret etti.

‘Bu iki uç noktada duruyoruz’ diyen Özgürgün; ‘eğer biz evet kabul ettik azınlık olmayı ve zaman içerisinde eriyip Kıbrıs Cumhuriyeti’ne azınlık olarak girmeyi o zaman bir anlaşma olur.Ya da tam tersi Yunanistan, helen adası zihniyetimden vazgeçtim, Kıbrıslı Türkleri eşit ortak olarak kabul ettim Türkiye’nin de garantörülüğünü kabul ettim dediği gün yine bu anlaşma olur’ diye konuştu.

Özgürgün; Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın ‘anlaşma zemini yoktur’ ifadesinin de bu görüşü doğruladığını kaydetti.

57 yıl sonra Türkiye, Yunanistan, Türk ve Rum taraflarının ilk kez bir araya geldiğini ancak sürecin ilk dakikadan çöktüğüne işaret eden Özgürgün; 1960’da kurulan Cumhuriyet’in de aynı gerekçelerle bozulduğunu anımsattı.

Özgürgün; ‘şimdi Türkiye’nin garantisi olmadan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin ve fiili varlığı olmadan bir anlaşma yaparsak iş 60’a döner Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye bunu kabul etmez’ dedi.

Siyasi görüşlerin yanı sıra halkların yakınlaşmadığını da ifade eden Özgürgün, kapılar açıldığından bu yana iki halkın kaynaşma düzeyinin yüzde 10’da kaldığını belirtti.